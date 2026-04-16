Chi sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip? I fan se lo stanno chiedendo da qualche giorno, ma solamente il 17 aprile avranno una risposta certa. Gli 845 utenti che hanno partecipato al sondaggio di GF Forum Free sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi dovrebbe vincere il televoto di questa settimana: per il momento Antonella Elia ha ricevuto il 45,92% delle preferenze ed è nettamente in vantaggio su tutte le altre concorrenti che sono in nomination con lei.

Antonella in testa sul web

La prima finalista del GF Vip sarà ufficializzata il 17 aprile, ovvero nel corso della decima puntata di quest'edizione del reality di Canale 5.

A poco più di 24 ore dall'inizio della diretta, però, sul web sembra esserci una favorita tra le quattro inquiline che sono al televoto.

Nel sondaggio di GF Forum Free, ad esempio, Antonella ha ricevuto il 45,92% delle preferenze ed è saldamente al primo posto in classifica.

Su Reality House la situazione è analoga: Elia è la principale candidata all'accesso in finale con il 53%, che corrisponde a 318 dei 597 voti totali.

Le percentuali delle altre concorrenti del GF Vip

Stando ai risultati di questi sondaggi, non ci sarebbero molte possibilità di successo per le tre inquiline che sono al televoto con Antonella.

Su GF Forum Free, infatti, Alessandra è seconda con un distacco molto importante da Elia: Mussolini ha ricevuto il 25,95% dei voti, esattamente il 20% in meno della compagna d'avventura.

Adriana è ancora più distante con il 18,58%, invece Lucia sembra essere la meno quotata con il 9,59%.

Tre settimane all'ultima puntata

Il 17 aprile sarà decretata la prima finalista del GF Vip, e molto probabilmente i concorrenti scopriranno anche quando è prevista l'ultima puntata.

Stando a quello che si legge in rete in questo periodo, Ilary Blasi dovrebbe proclamare il vincitore di questa edizione del reality il 5 maggio prossimo, quindi tra circa tre settimane.

Sui social c'è chi avrebbe voluto un prolungamento di questa stagione che sta offrendo tantissime dinamiche pur essendo iniziata solo da un mese, ma Mediaset non sembra intenzionata ad accogliere questa richiesta di una parte del pubblico.