Mancano poche ore alla proclamazione della prima finalista del Grande Fratello Vip: oggi, 17 aprile, Ilary Blasi chiuderà il televoto che ha aperto martedì scorso e svelerà il nome della concorrente che sicuramente parteciperà all'ultima puntata di quest'edizione. Antonella Elia è stata votata dal 46,20% dei 909 utenti che hanno espresso una preferenza su GF Forum Free, ma anche nel sondaggio di Angolo delle notizie è nettamente in testa con il 43%.

Antonella senza rivali al televoto

In questi giorni i fan del GF Vip hanno scelto la prima finalista di quest'edizione e l'hanno fatto partecipando ad un televoto che vede contrapposte quattro donne del cast.

A pochissime ore dall'inizio della puntata su Canale 5, su GF Forum Free sono state registrate 909 preferenze e il 46,20% sono a favore di Antonella.

La concorrente che in questa stagione non si è mai tirata indietro quando si è trattato di dire la sua, dunque, stasera potrebbe accedere alla finale con quasi un mese d'anticipo rispetto a tutti gli altri.

Anche nel sondaggio di Angolo delle notizie Elia è super favorita con il 43% dei voti totali.

Poche possibilità per le altre inquiline

I fan che in questi giorni hanno partecipato ai sondaggi sul televoto in corso sembrano avere le idee molto chiare su chi dovrebbe essere la prima finalista e, di conseguenza, anche su chi non meriterebbe ancora questo "vantaggio".

Alessandra è al secondo posto sia nel sondaggio di GF Forum Free (25,85%) che in quello di Angolo delle notizie (38%), ma in entrambi è molto indietro rispetto alla leader Antonella.

Terza piazza per Adriana con il 18,70% da una parte e il 10% dall'altra, invece Lucia è il fanalino di coda in tutte e due le votazioni (9,24% e 9%).

Indiscrezioni sulla data della finale del GF Vip

In queste ore sul web si sta parlando molto del futuro del GF Vip, in particolare del giorno in cui andrà in onda la finale.

Stando all'indiscrezione che è stata riportata da Fanpage.it, quest'edizione del reality Mediaset potrebbe durare due settimane in più rispetto al previsto: si dice che l'ultima puntata sarebbe stata spostata dal 5 al 19 maggio e che a brevissimo dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di Ilary Blasi.