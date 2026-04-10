Il 10 aprile andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quella nel corso della quale saranno scelti i concorrenti che sfideranno al televoto eliminatorio della prossima settimana. Il 62,11% dei 615 utenti che hanno espresso una preferenza su GF Forum Free salverebbero Marco Berry, quindi Lucia Ilardo potrebbe finire a rischio visto che è ferma al 37,89%.

Le percentuali prima della diretta su Canale 5

Il risultato del televoto che sarà chiuso all'inizio della puntata del GF Vip del 10 aprile decreterà il primo candidato all'eliminazione di martedì prossimo.

In questi giorni i fan hanno avuto la possibilità di schierarsi tra i due concorrenti che sono in nomination: 615 utenti, ad esempio, hanno risposto alla domanda "chi vuoi salvare?" partecipando al sondaggio di GF Forum Free.

Quando mancano poche ore all'inizio della diretta su Canale 5, Marco è nettamente in testa con il 62,11% dei voti totali e di fatto, ha quasi doppiato Lucia.

La giovane, infatti, è ferma al 37,89% e stasera potrebbe finire a rischio assieme agli altri inquilini che verranno nominati.

Le anticipazioni della nuova puntata del GF Vip

L'esito del televoto che vede contrapposti Lucia e Marco è solo una delle tante cose che accadranno nel corso della puntata del GF Vip del 10 aprile.

Stasera ci sarà la resa dei conti tra tre donne che si sono scontrate dall'inizio di quest'edizione del reality: Antonella, Adriana e Alessandra avranno modo di confrontarsi nella casa.

Anche Francesca dovrà rispondere a chi l'ha accusata di tenere un piede in due scarpe, poi ritroverà il sorriso quando rivedrà la mamma.

Spazio agli 'invisibili' della casa

Sempre nel corso dell'ottava puntata del GF Vip, Ilary Blasi proverà a fare chiarezza sul comportamento di alcuni concorrenti che sembrano rimanere volontariamente fuori dalle dinamiche del gioco.

In diretta verranno fatto i nomi degli inquilini "invisibili" di quest'edizione, e tra loro dovrebbero esserci Raul e Nicolò.

Antonella e Marco, infine, affronteranno un gioco per testare il feeling che dicono di avere sin dall'inizio del programma, un'intesa che non è passata inosservata dentro e fuori la casa.