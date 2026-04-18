La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 22 aprile, quindi i fan hanno un bel po' di giorni per decidere a chi assegnare l'immunità tra le tre concorrenti che sono in nomination. A poche ore dall'apertura del televoto, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 624 utenti e il 63,46% vorrebbe premiare Adriana Volpe. Stando sempre a questi risultati provvisori, la candidata all'eliminazione sarebbe Paola Caruso con il 7,21%.

Televoto dal doppio esito al GF Vip

Dopo aver eletto Antonella prima finalista del GF Vip, i fan sono chiamati a prendere altre due decisioni molto importanti per il futuro dei concorrenti nella casa.

Il televoto che rimarrà aperto fino al 22 aprile, infatti, avrà un doppio esito: l'inquilina che riceverà il maggior numero di preferenze sarà immune dalle nuove nomination, invece la meno votata sarà la prima candidata alla prossima eliminazione.

Dei 624 utenti che hanno partecipato al sondaggio di GF Forum Free fino ad ora (18/04), il 63,46% vorrebbe mandare avanti Adriana, che infatti è saldamente in testa a questa classifica.

Inizio in salita per Paola

Se Adriana sembra lanciata verso la conquista dell'immunità, Alessandra potrebbe essere l'unica in grado di insidiarla da qui alla chiusura del televoto.

Sempre stando ai risultati parziali del sondaggio di GF Forum Free, Mussolini è seconda in classifica con il 29,33% delle preferenze ed è anche la più vicina alla leader Volpe.

Paola, invece, è lontanissima dalle altre due concorrenti del GF Vip: per il momento Caruso è ferma al 7,21% e il 22 aprile potrebbe diventare la prima candidata all'eliminazione.

Testa a testa tra Antonella e Alessandra

A mandare Paola al televoto è stata Antonella, che in quanto prima finalista ha dovuto scegliere un concorrente che si era schierato contro di lei.

Il successo di Elia, però, non è stato netto come si era vociferato sul web nei giorni scorsi: la showgirl ha staccato il pass per la finale del GF Vip grazie al 35,75% dei voti, circa l'1% in più rispetto ad Alessandra che si è dovuta accontentare del secondo posto in una nomination tra quattro protagoniste indiscusse di questa edizione.