Lunedì 13 aprile una concorrente del Grande Fratello Vip lascerà la casa e sarà la meno votata dal pubblico tra le quattro che sono in nomination. A poche ore dall'apertura di questo decisivo televoto, nel sondaggio di GF Forum Free si sono esposti 657 utenti e il 45,05% ha dato una preferenza per Adriana Volpe. Stando a questi risultati parziali, l'eliminata della prossima puntata potrebbe essere una tra Lucia Ilardo (16,44%) e Blu Barbara Prezia (16,74%).

I risultati provvisori sulla nomination

L'altra sera la conduttrice del GF Vip ha aperto un televoto decisivo: la concorrente che riceverà meno preferenze da qui al 13 aprile, sarà eliminata definitivamente dal gioco.

A neppure 24 ore dall'ufficializzazione di questa nomination, sul web sono stati indetti diversi sondaggi: a quello di GF Forum Free hanno già partecipato 657 utenti, e la maggior parte di loro ha votato per salvare Adriana.

Ad oggi, 11/04, Volpe ha ricevuto il 45,05% delle preferenze totali di chi ha partecipato a questa votazione online e quindi è nettamente in testa.

Al secondo posto, ma con un certo distacco dalla conduttrice, c'è Alessandra con il 21,77%.

Testa a testa le inquiline del GF Vip

Quando mancano più di due giorni al verdetto, a rischiare l'eliminazione sarebbero soprattutto due delle quattro concorrenti del GF Vip che sono al televoto.

Fino ad ora Blu ha ricevuto il 16,74% dei voti, ma Lucia la insegue con il 16,44%.

Stando a questi risultati provvisori, a lasciare la casa lunedì prossimo potrebbe essere una tra Prezia e Ilardo, invece Volpe e Mussolini dovrebbero essere salvate dal pubblico.

Gli ascolti dell'ottava puntata

Nonostante la concorrenza, l'ottava puntata del GF Vip ha ottenuto ascolti in linea con quelli degli ultimi appuntamenti.

A guardare il reality il 10 aprile scorso, infatti, sono stati 1,9 milioni di spettatori e lo share ha raggiunto il 17,2%.

Si dice che i vertici Mediaset sarebbero soddisfatti di quest'edizione, della conduttrice e delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, tant'è che si parla di un possibile ritorno del format già a settembre (sempre con un cast Vip e con Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa).