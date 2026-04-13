Oggi, 13 aprile, andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip, che sarà anche l'ultima per una delle concorrenti che sono al televoto. A poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 887 utenti: a salvare Blu Barbara Prezia sono stati solo il 16,01% dei fan totali, invece Lucia Ilardo ha ricevuto il 17,25% delle preferenze.

L'andamento del televoto nelle votazioni online

Chi dovrà lasciare la casa del GF Vip il 13 aprile? I fan se lo stanno domandando da alcuni giorni e stasera avranno una risposta definitiva.

Quando mancano poche ore all'inizio della nona puntata del reality su Canale 5, su GF Forum Free si sono esposti in 887 su chi meriterebbe di essere salvata tra le quattro concorrenti che sono in nomination.

Solo in questo sondaggio Adriana ha ricevuto il 43,63% delle preferenze totali ed è saldamente al primo posto in classifica.

Medaglia d'argento per Alessandra con il 23,11%, quindi anche lei non dovrebbe rischiare l'eliminazione.

A questo punto la sfida decisiva sembrerebbe essere tra Lucia (penultima con il 17,25%) e Blu (ultima con il 16,01%).

Adriana preferita del pubblico

Al sondaggio di Reality House, invece, hanno partecipato 717 utenti e anche qui quasi la metà hanno votato per salvare Adriana (44% e 315 voti totali).

Tra le altre tre concorrenti del GF Vip che sono al televoto sembra esserci un sostanziale equilibrio, perlomeno in questa votazione online.

Lucia è seconda con il 20% (141 voti), invece Alessandra e Blu sono terze a pari merito con il 18%.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento con il GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 13 aprile si parlerà delle tante cose che sono successe nel weekend, in particolare degli scontri che ci sono stati tra alcuni concorrenti.

L'altra sera, ad esempio, c'è stata un'inaspettata lite tra Antonella e Marco e lei sarebbe arrivata al punto di offenderlo per la sua altezza (l'avrebbe chiamato "nano").

Non mancheranno gli approfondimenti sui controversi legami che Alessandra ha instaurato con le altre donne del cast, a partire da quello sempre più complicato con Adriana Volpe.