Quella che andrà in onda oggi, 14 aprile, sarà una puntata molto importante per i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'inquilina meno votata tra le quattro che sono in nomination verrà eliminata, e i risultati del sondaggio di GF Forum Free (930 utenti totali) svelano che a rischiare di più sarebbero Blu Barbara Prezia con il 16,02% e Lucia Ilardo con il 17,31%.

Chi uscirà secondo i sondaggi

Al GF Vip è in arrivo un'eliminazione molto pesante: il 14 aprile, infatti, Ilary Blasi svelerà il verdetto del televoto che è stato aperto venerdì scorso e che vede contrapposte quattro protagoniste di quest'edizione del reality.

Quando manca pochissimo all'inizio della nona puntata, ben 930 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free sull'inquilina che meriterebbe di andare avanti nel gioco.

Il 43,66% dei fan che hanno partecipato a questa votazione online salverebbero Adriana, mentre il 23,01% vorrebbe vedere ancora nella casa Alessandra.

A rischiare, dunque, sarebbero le altre due ragazze che sono in nomination questa settimana: Lucia ha ricevuto il 17,31% dei voti totali, invece Blu è ferma al 16,02%.

Le anticipazioni della nona puntata del GF Vip

Il 14 aprile al GF Vip accadranno tantissime cose: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Ilary Blasi cercherà di capire c'è dietro all'inaspettato riavvicinamento tra Antonella, Adriana e Alessandra.

Dopo aver litigato per settimane, infatti, le tre concorrenti hanno stretto una specie di alleanza e nella casa c'è chi si chiede cosa starebbero tramando e soprattutto alle spalle di chi.

Francesca avrà la possibilità di incontrare Salvo Todaro, l'uomo che secondo Raimondo sarebbe perfetto per lei.

Spazio anche alle accese discussioni che Antonella ha avuto in settimana con Marco e Paola.

Il primo finalista scelto dal pubblico

Le nomination che chiuderanno la puntata del GF Vip del 14 aprile, infine, avranno uno scopo ben preciso.

Da qui a venerdì prossimo, infatti, i telespettatori potranno votare per scegliere il primo finalista di quest'edizione tra i concorrenti che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei compagni d'avventura.