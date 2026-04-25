Martedì 28 aprile al Grande Fratello Vip ci sarà una nuova eliminazione, quindi i fan hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere chi salvare tra i quattro concorrenti che sono al televoto. A poche ore dall'ufficializzazione dei nominati, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 682 utenti e il 35,63% ha espresso una preferenza per Alessandra Mussolini; Paola Caruso, invece, al momento è ultima con l'8,80% del voti totali.

Le preferenze dei fan del GF Vip

Poche ore fa la conduttrice del GF Vip ha aperto un televoto che sarà decisivo per il futuro di quattro concorrenti del cast.

Nel corso della puntata che andrà in onda il 28 aprile, infatti, l'inquilino che avrà ricevuto meno preferenze da parte del pubblico sarà eliminato definitivamente.

Ad oggi, 25/04, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 682 utenti e la maggior parte si sono esposti per salvare Alessandra, che infatti è prima in classifica con il 35,63%.

Secondo posto per Marco con un buon 30,94% e terzo per Lucia con il 24,63%.

Stando ai risultati parziali di questa votazione online, dunque, martedì prossimo a lasciare il gioco potrebbe essere Paola (ultima con l'8,80%).

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alessandra, Lucia, Marco e Paola #GFVIP pic.twitter.com/wTlOQRJtrM — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 24, 2026

Il riassunto della dodicesima puntata

Nella puntata del GF Vip che è andata in onda il 24 aprile sono accadute tantissime cose, ma uno dei momenti più discussi è stato sicuramente quello del ritorno di Paola nella casa.

Antonella non ha reagito bene alla notizia che Caruso è ancora in gioco, infatti tra le due c'è stato un vivace battibecco in diretta.

La sfida di ballo tra le due squadre del cast, invece, è stata vinta da Todaro, Elia, Esposito e Volpe, che hanno avuto il vantaggio di poter fare due nomination anziché una.

La notizia del prolungamento del programma

Prima di ufficializzare i nominati dela settimana, Ilary Blasi ha informato i concorrenti che dovranno restare nella casa ancora per un po'.

La conduttrice , infatti, ha mostrato agli inquilini alcuni messaggi con i quali i telespettatori hanno chiesto il prolungamento di quest'edizione del reality e poi ha detto: "Abbiamo deciso di accontentare il pubblico, quindi il GF Vip va avanti e staremo insieme almeno fino alla Festa della mamma".