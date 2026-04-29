I fan del Grande Fratello Vip hanno una settimana di tempo per decidere chi mandare in finale tra i sei concorrenti che sono in nomination. A poche ore dall'apertura del televoto, su GF Forum Free si sono esposti già in 860 e più della metà ha espresso una preferenza o per Adriana Volpe (44,53%) o per Alessandra Mussolini (38,49%).

Le concorrenti più amate online

Il televoto del GF Vip di questa settimana è in positivo, nel senso che i fan sono chiamati a scegliere il secondo finalista di quest'edizione.

La prossima puntata andrà in onda martedì 5 maggio, quindi i telespettatori hanno sette giorni di tempo per decidere chi affiancare ad Antonella, che è già in finale da un po'.

Ad oggi, 29 aprile, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 860 utenti e quasi tutti sembrano concordare sul fatto che a vincere questa nomination dovrebbe essere una tra Adriana e Alessandra.

Per il momento Volpe è in testa con il 44,53% delle preferenze, ma Mussolini la tallona con il 38,49%.

Le percentuali degli altri concorrenti del GF Vip

Tra Adriana e Alessandra e il resto dei concorrenti c'è il vuoto, nel senso che per ora nessuno sembra in grado di ostacolare il successo di una tra Volpe e Mussolini nel televoto di questa settimana.

Sempre nella classifica provvisoria di GF Forum Free al terzo posto c'è Francesca con solo il 6,05%, al quarto troviamo Lucia con il 5,35%, al quinto Raul con il 3,72% e all'ultimo Marco con l'1,86%.

La crisi di Alessandra dopo la puntata

La notte scorsa Alessandra si è lasciata andare ad un pianto che ha sorpreso tutti sia dentro che fuori la casa del GF Vip.

Una delle protagoniste assolute di quest'edizione del reality, infatti, non ha gradito l'ennesimo attacco di Antonella e si è detta pronta ad abbandonare il gioco in qualsiasi momenti.

"Io non ce la faccio più. Stasera mi hanno nominata tutti. Me ne vado e li faccio vincere", ha detto Mussolini tra le lacrime e mentre Lucia cercava di consolarla.

Difficile pensare che gli autori permetteranno ad Alessandra di varcare la soglia della porta rossa, soprattutto perché sanno che se il programma sta andando bene è anche per merito suo e delle dinamiche che crea tra le mura più spiate d'Italia.