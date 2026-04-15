Venerdì 17 aprile sarà proclamata la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026, e sarà la concorrente che riceverà il maggior numero di preferenze alla chiusura del televoto in corso. I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free (basati sul parere di 703 utenti) svelano che ad avere la meglio potrebbe essere Antonella Elia, che attualmente è in testa con il 45,52%. Al secondo posto, anche se con un distacco importante, c'è Alessandra Mussolini (25,18%).

I pronostici sulla nomination per la finalista del GF Vip

Chi andrà in finale con circa tre settimane d'anticipo?

A rispondere a questa domanda sarà il verdetto del televoto che vede contrapposte quattro protagoniste assolute di quest'edizione del GF Vip.

Martedì scorso, infatti, Ilary Blasi ha chiesto ai telespettatori di scegliere l'inquilina che approderà all'ultima puntata già venerdì prossimo.

Ad oggi, 15 aprile, al sondaggio di GF Forum Free su questa nomination hanno partecipato 703 utenti e il 45,52% ha votato a favore di Antonella: quasi la metà dei fan che hanno preso parte a questa votazione online, dunque, vorrebbe vedere Elia nella casa fino alla fine del programma.

Le percentuali delle altre concorrenti

Assodato il fatto che da qui al 17 aprile potrebbe accadere di tutto, per il momento non sembrano esserci grossi ostacoli tra Antonella e la finale del GF Vip.

L'unica concorrente che potrebbe inserirsi nella corsa verso l'ultima puntata sembrerebbe essere Alessandra, che nel sondaggio di GF Forum Free è seconda con il 25,18% delle preferente totali.

Più arretrata Adriana, che attualmente è terza con il 19,06%, invece sembra avere poche possibilità Lucia (ultima con il 10,24%).

Ascolti in calo

Dopo alcune puntate che hanno superato i 2 milioni di spettatori, gli ascolti del GF Vip sono scesi in maniera importante.

Il 14 aprile, infatti, a guardare il reality sono stati 1,8 milioni di fan e lo share si è fermato al 15,1%.

Quest'edizione del programma di Canale 5 dovrebbe concludersi martedì 5 maggio, ma già venerdì prossimo sarà scelta la prima finalista (i concorrenti pensano che il televoto in corso porterà all'eliminazione di uno di loro).