Paola Caruso si è lasciata sfuggire un'anticipazione che sta facendo discutere, in particolare un'informazione su cosa sarebbe accaduto nel corso delle registrazioni di The 50 Italia. Prima che la regia del Grande Fratello Vip la censurasse, la concorrente ha svelato che nell'altro reality Shaila Gatta avrebbe parlato della storia d'amore con Lorenzo Spolverato.

L'anticipazione dalla casa del GF Vip

Non è la prima volta che Paola viene censurata dalla regia del GF Vip perché parla di cosa sarebbe successo nel corso delle riprese di un reality che non è ancora uscito, ovvero la prima edizione italiana di The 50.

Se qualche giorno fa ha raccontato ai coinquilini che sarebbe stata eliminata quasi subito, nelle scorse ore Caruso ha fatto uno spoiler che ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati del programma di Canale 5.

"Ho fatto quell'altro reality con Shaila e lì ha parlato della storia che ha avuto con Lorenzo nello scorso GF", ha detto la concorrente prima che le telecamere si spostassero su un'altra zona della casa.

Paola: ‘Ho fatto il reality con Shaila…. Shaila diceva che nel Gf scorso aveva questa storia con sto Lorenzo…’



LA CENSURA CAVOLO pic.twitter.com/l6R4ozyGtO — Francesca✨ (@sonoingenua_) April 12, 2026

La reazione dei telespettatori

Il piccolo spoiler di Paola ha incuriosito molti fan dell'ex coppia (gli Shailenzo), soprattutto chi non vede l'ora di scoprire cosa avrebbe detto Shaila sulla relazione con Lorenzo al GF.

"Ma perché l'hanno censurata?", "Voglio sapere", "Ero certa che avrebbe parlato di Lorenzo nell'altro reality", "Finalmente abbiamo la conferma che ha parlato di lui", "Ma quando si potrà vedere questo reality? L'hanno registrato molti mesi fa", "Non capisco tutta questa censura", "Ma ne stava parlando con Lucia che è stata paparazzata con lui? Che ridere".

Le voci di flirt con Lucia

Come hanno notato gli spettatori più attenti, Paola stava conversando con Lucia quando ha spoilerato che Shaila avrebbe parlato della storia con Lorenzo a The 50 Italia.

Prima che iniziasse quest'edizione del GF Vip, l'ex protagonista di Temptation Island è finita al centro del gossip per un presunto flirt proprio con Spolverato.

I due sono stati visti e fotografati insieme più volte, e nessuno di loro si è esposto per confermare o per smentire le voci secondo le quali sarebbero più che buoni amici.