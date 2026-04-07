In una puntata di Storie di donne al Bivio Weekend, con un annuncio speciale Monica Setta ha lasciato intendere che al Grande Fratello potrebbero esserci presto dei nuovi ingressi. A dispetto delle previsioni di esperti del gossip secondo cui il GF potrebbe chiudere i battenti prima del previsto anche per effetto di ascolti poco entusiasmanti, il GF potrebbe prolungarsi viste le possibili nuove entrate nella Casa.

Marini e Russo verso il GF

Russo e Marini erano ospiti della puntata e Setta ha detto: "So che vi è già stato proposto di rientrare", riferendosi al Grande Fratello.

Carmen Russo ha risposto: "Se dovessi entrare domani non avrei alcun dispiacere a lasciare Enzo Paolo, perché starebbe con nostra figlia e io sarei tranquillissima. È sempre una bella esperienza e, nonostante l'agitazione che regna ora nella Casa, dico: perché no?"

In studio, subito dopo Russo, é stata accolta Valeria Marini, anche lei a quanto pare contattata dalla produzione del Grande Fratello per un ritorno al reality. Alle domande della conduttrice, Marini ha risposto in maniera più enigmatica, alimentando quelle che sono le voci attorno ad una possibile partecipazione al GfVip. "È vero che ti hanno proposto il GF, ma ci sono altre novità che racconteremo sabato prossimo", ha concluso Setta.

In ogni caso l'ingresso nella Casa del GF di Russo e Marini potrebbe concretizzarsi a metà corrente mese di aprile o slittare ancora dopo la conferma del duplice ingaggio. Volendo fare una analisi delle due showgirl come protagoniste della TV, Carmen Russo e Valeria Marini sono da ritenersi delle papabili gieffine interessanti. La ballerina professionista ha alle spalle la partecipazione a più di un'edizione del GF come la Marini, dove ha giocato spesso un ruolo sulla solidarietà femminile, e Valeria potrebbe per certi versi portare un vento di instabilità nel gruppo dopo la denuncia sporta contro Antonella Elia, inquilina della casa del Gf.