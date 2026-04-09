Nella giornata di oggi 9 aprile, Adriana Volpe ha avuto qualcosa da ridire ai suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip. La concorrente ha lamentato le continue divisioni che si sono create all'interno della casa e ha deciso di parlarne con tutti: "Come vi viene in mente di fare la pasta per 3 quando siamo 10?".

Lo sfogo di Adriana Volpe

Dopo essere uscita dal confessionale, Adriana Volpe ha notato che Marco Berry e Raul Dumitras stavano ai fornelli per preparare il pranzo ma ha visto che le porzioni erano misere. Dunque è uscita in giardino e si sfogata con Nicolò e Renato, salvo poi tornare in cucina per esporre il suo malcontento: "Come vi viene in mente di fare la pasta per 3 persone quando siamo 10".

La diretta interessata si è domandata perché le divisioni interne stiano prevalendo sulla vita di tutti i giorni al reality show: "Bisogna fare in modo che le cose cambino". La conduttrice trentina ha poi spiegato che serve più collaborazione nonostante tra i concorrenti ci siano degli scontri: "Ma cosa stiamo diventando? Siamo un gruppo, facciamo le cose insieme".

La replica degli altri concorrenti

Allo sfogo di Volpe, Marco Berry ha spiegato che non è possibile fare tutto insieme visto che in casa ognuno ha delle abitudini: "C'è chi non mangia il riso, chi l'uovo. Non siamo mica al ristorante. Qui abbiamo due fornelli". Anche Raul ha replicato stizzito: "Ad un certo punto, uno si stufa di chiedere".

Paola Caruso ha spiegato che ognuno ha delle esigenze: "Io sto facendo colazione ora, voi pranzate. Quindi impossibile fare tutto insieme".

Il commento degli utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso un parere sullo sfogo di Adriana Volpe. Un utente ha affermato: "Sono stanca del finto buonismo di Adriana. È pesante e noiosa". Un altro utente ha affermato: "Ma davvero basta, vuole sempre fare la maestrina. Anche meno". Uno spettatore ha commentato: "Adriana dice di parlare per rimproverare tutti, ma poi ne parla solo con i quattro che sono in cucina". Infine c'è anche chi ha detto sulla concorrente trentina: "Ma perché non si cucina da sola? Lei basta che parla e ordina, ma poi in quella casa non muove mai un dito".