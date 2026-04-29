Alessandra Mussolini ha avuto un crollo emotivo nel post puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri 28 aprile. In seguito all'ennesimo all'ennesimo botta e risposta con Antonella Elia, l'ex europarlamentare è corsa in giardino e parlando con Lucia Ilardo si è sfogata: "Non ce la faccio più". La diretta interessata ha confidato che i litigi durante l'ora dei pasti le arrecano brutti ricordi d'infanzia.

Alessandra Mussolini in lacrime

Al termine della puntata del GFVip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno discusso. Nel momento in cui l'ex politica ha fatto notare alla coinquilina che è sempre aggressiva nei confronti delle donne, la Elia non ha esitato ad offenderla: "Tu hai attaccato tutti in questa casa.

Guarda chi sei tu". Anziché proseguire la discussione stavolta Mussolini è andata in giardino con il suo piatto di pasta ed è scoppiata a piangere. Poco dopo la gieffina è stata raggiunta da Lucia che ha cercato di tranquillizzarla, così Alessandra si è sfogata: "Non mi voglio far vedere piangere da quella. Mi ha rotto e ora che esco glielo dico. Sono stufa, non è più un gioco. Lei è più bassa di me, brutta un aquila". A seguire la concorrente ha spiegato il motivo del crollo legato ai ricordi d'infanzia: "Io voglio mangiare tranquilla. Quando abitavo a Roma, mangiavo con la mia famiglia ma quando alcune domeniche veniva mio padre con questo clima qui i pranzi e le cene erano un disastro".

Dunque Mussolini ha spiegato a Lucia che quando mangia vuole tranquillità, mentre in altri momenti della giornata è anche propensa al confronto: "Non sono più tranquilla, voglio andarmene.

Non mi va più perché lei prima se la prende con Valeria, poi con Paola, ora di nuovo con me. Basta! Forse ho sbagliato anch'io a darle corda, ma non ce la faccio più. Lei è come un martello pneumatico".

GFVip: le nomination della 13^ puntata

Durante la 13^ puntata i concorrenti sono stati chiamati nella Mistery Room e sono stati divisi in uomini e donne: chi si trovava sul numero 4 e chi sul 6 ha dovuto decidere quale concorrente del sesso opposto sarebbe dovuto finire in nomination; così Renato ha fatto il nome di Francesca mentre Alessandra ha nominato Marco.

Le nomination invece hanno visto finire al televoto oltre ai due già nominati: Alessandra, Raul, Lucia, Adriana.

L'ennesima nomination ai danni di Mussolini probabilmente ha scaturito un crollo nella concorrente. Tuttavia i concorrenti non sanno che il televoto per cui stanno votando da casa è per decidere il secondo finalista del reality show.

Il commento di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Alessandra Mussolini non è passato inosservato agli spettatori sintonizzati su Mediaset Extra, tanto che X hanno deciso di esprimere un loro pensiero.

Un utente ha detto: "Alessandra lì dentro non ti meritano". Un altro utente ha affermato: "In quella casa sono tutti contro Alessandra. Il primo è Marco che ne dice di ogni, Adriana spesso la rinnega come amica, mentre Raimondo ci fa i balletti ma poi non fa altro che criticarla".

Un ulteriore utente ha affermato: "Personalmente non comprendo il piano della Mussolini. Da un mese che stuzzica Antonella sul suo aspetto fisico e ora piange? Ma dai". Tra i vari utenti c'è chi crede che il crollo sia dovuto alla mancanza dei propri affetti: "È normale che dopo essere finita 800 volte in nomination dall'inizio del programma, una si sente non accettata dal gruppo". Un utente ha dato un consiglio ad Alessandra: "Stai zitta per una settimana. Vedi su cosa si basa il programma visto che l'80%delle dinamiche partono da te". Infine c'è anche chi ha affermato: "Ma possibile che Alessandra non capisce che Antonella lo fa per visibilità?. Su cosa vuoi mollare".