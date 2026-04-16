Terminata la nona puntata del Grande Fratello Vip, nella casa sono nati nuovi equilibri a causa della catena di salvataggio. Mentre Francesca Manzini stava avendo un confronto con Alessandra Mussolini, è intervenuta Antonella Elia che ha accusato la comica di essere un'ingrata. Dal canto suo Manzini ha respinto le accuse e replicato stizzita: "Opportunista".

Scintille tra Antonella e Francesca

In zona beauty, Francesca stava parlando con Alessandra per spiegarle di esserci rimasta male di una sua affermazione in un momento per lei delicato. Vedendo arrivare Antonella, la comica romana ne ha approfittato per togliersi qualche sassolini su di lei: "Parlo apertamente, lei mi ha fatto male sia per l'insulto che per l'opportunismo".

Dal canto suo la Elia non è stata affatto in silenzio: "Ti dico una parola dolcezza, gratitudine".

Sfogandosi con l'ex europarlamentare, Manzini ha spiegato di esserci rimasta male per il fatto che Antonella le ha rinfacciato di esserle stata vicina in un momento difficile: "Fai del bene e scordatelo. Preferisco più una persona che mi dice le cose in faccia e non una che è vicina per un suo tornaconto personale, questo mi fa schifo. Lo vivo tutti i giorni nella vita, quindi non voglio amicizie così".

Bravissima Antonella.



Francesca purtroppo è debolissima, cede ai forti perché è fatta per servire i suoi nemici e non per affrontarli.



RICONOSCENZA, QUESTA SCONOSCIUTA #gfvip

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Il precedente

Antonella e Francesca avevano instaurato un buon rapporto, ma nella precedente puntata la Elia non ha accettato che la comica abbia scelto di salvare Marco Berry piuttosto che lei durante la catena di salvataggio.

Dunque Antonella ha iniziato ad inveire contro la gieffina: "Vergognati. Ti sono stata vicina nel momento più difficile e tu mi ripaghi salvando Marco". Parole che hanno ferito Francesca, visto che pensava di avere una vera amicizia con la showgirl.

Da quel momento le due concorrenti non si sono più parlate, poiché entrambe hanno alzato un muro.

GFVip: 4 concorrenti al televoto per un posto da finalista

Nel corso della nona puntata del GFVip, i concorrenti hanno dovuto affrontare una catena di salvataggio. Chi si trovava sul numero 9 della griglia era in nomination ed a sua volta aveva il compito di avviare una catena di salvataggio. Arrivato il turno di Francesca, la concorrente ha salvato Marco.

Alessandra ha invece salvato Raul infrangendo così l'alleanza con Adriana e Antonella. Al concorrente che non è stato salvato, si sono aggiunti i due inquilini più nominati.

Dunque Lucia, Antonella, Adriana e Alessandra sono finite al televoto ma le quattro concorrenti non sanno che i telespettatori sono chiamati a decidere la prima finalista del reality show.