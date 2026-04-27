L'ingresso di Valeria Marini come "guest star" al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente scombussolato gli equilibri. In particolare da quando la showgirl ha varcato la porta rossa, Antonella Elia non fa altro che riservarle delle frecciatine e stuzzicarla come accaduto durante le prove della coreografia da portare in scena nella prossima puntata del reality.

Scintille tra Antonella Elia e Valeria Marini

Durante il pranzo della domenica, Valeria Marini ha effettuato il suo ingresso al GFVip in qualità di ospite. Mentre la maggior parte dei concorrenti hanno accolto l'arrivo con molto entusiasmo, Antonella Elia è rimasta impietrita.

Nella giornata di oggi 27 aprile, la regia ha chiesto a Valeria e Francesca di preparare una coreografia insieme alle altre donne da portare in scena nella prossima puntata del reality show. Fin dall'inizio Antonella è apparsa piuttosto scettica: "Io mi sottraggo a questo scempio". Durante le prove la prima finalista ha iniziato a punzecchiare la rivale per provocare in lei una reazione. Alla prima frecciatina Valeria ha detto di essere la protagonista di questo ballo, ma Antonella ha immediatamente rincarato la dose: "Protagonista immeritatamente". Dopo aver fatto una critica sull'aspetto fisico della coinquilina, Francesca Manzini ha chiesto a Valeria di non darle retta ma a nulla è servito: "Ma ti sei vista allo specchio?".

Paola Caruso ha iniziato a ridere, mentre la Elia ha iniziato a fare il verso della cornacchia.

Antonella Elia mi manda al manicomio vi prego il modo in cui percula e asfalta il duo Marini-Caruso



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Il precedente

Tra Antonella Elia e Valeria Marini non scorre buon sangue, ma dal racconto della prima finalista pare che non bisogna andare troppo indietro negli anni per capire cos'è successo. Parlando con Alessandra Mussolini, la stessa Antonella ha spiegato i motivi dell'astio: "Non mi va di alimentare il suo ego. Non sa fare nulla e questo è un dato di fatto". Al contrario Alessandra ha sostenuto che l'ingresso di Valeria è stata una ventata di freschezza nella casa, ma la Elia ha subito zittito la coinquilina: "10 giorni prima di entrare qui è accaduto qualcosa tra noi.

È una poveretta". A quel punto Mussolini ha chiesto cos'è successo e la showgirl ha detto: "Io per gioco, ma nella vita bisogna anche avere un po' di humor".

L'opinione degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul rapporto complicato tra Antonella e Valeria.

Un utente ha affermato: "Ma Antonella sta esagerando con Valeria". Un altro ha aggiunto: "È tutto così bello ciò che sta accadendo tra Antonella e Valeria". Un utente ha invece commentato: "Se fosse vero che Marini è andata a parlare in tv di Antonella, a questo punto ha tutte le ragioni per avercela con lei". Un ulteriore utente ha spezzato una lancia a favore di Valeria: "Antonella ha ammesso di averla iniziare a provocare lei, ma tanto lei giustifica sempre dicendo che si tratta di umorismo. Troppo comodo così".