In attesa di una nuova puntata del Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia qualcosa si è rotto. Parlando con Adriana Volpe, la showgirl piemontese ha lanciato diverse stoccate all'ormai ex amica, sostenendo di essere rimasta molto delusa dal suo atteggiamento: "Nata per lo spettacolo, un'attrice mancata". Dunque Antonella ha promessa "vendetta" se dovesse superare il televoto della puntata di oggi 7 aprile.

Critiche di Antonella ad Alessandra

Nella precedente puntata del GFVip, Alessandra Mussolini ha preso le difese di Paola Caruso durante la lite con Antonella Elia.

Dunque tra le due inquiline si è rotto qualcosa e da quel giorno le due concorrenti non si sono più rivolte parola.

Parlando con Adriana, Antonella si è detta delusa dall'atteggiamento della Mussolini in quanto crede che abbia solamente preso la palla al balzo per allontanarsi: "Lei può dire qualsiasi cosa, ma non le puoi chiedere nulla sulla sua vita privata. Poi aizza gli animi". E ancora: "È nata per lo spettacolo, un'attrice mancata". Mentre Adriana ha cercato di stemperare gli animi ipotizzando un eventuale confronto tra le due, Elia ha tagliato corto sostenendo che nel caso dovesse uscire indenne dal televoto eliminatorio nel quale è finita si vendicherà: "Ne vedrai delle belle, perché se a me mi pizzichi, ti affondo".

Successivamente la showgirl ha rivelato di essere rimasta delusa perché tra lei e Alessandra si era instaurato un rapporto molto confidenziale.

GFVip: anticipazioni settima puntata

Stasera 7 aprile dalle ore 22:00 torna il reality show di Canale 5, il GFVip.

La conduttrice Ilary Blasi si occuperà dello scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia: le due concorrenti hanno litigato nella precedente puntata e nella casa sono cambiati gli equilibri. Lucia Ilardo e Renato Biancardi hanno un rapporto di amore e odio: i litigi sono all'ordine del giorno. Raimondo Todaro riceverà una dolcissima sorpresa, mentre Francesca Manzini sarà chiamata nuovamente a fare chiarezza sul legame con il maestro di danza siciliano.

Poi verrà decretato il verdetto del televoto tra Marco Berry, Antonella Elia o Ibiza Altea: tra questi il concorrente meno votato dovrà abbandonare il programma. Infine ci saranno nuove nomination per capire chi sarà il primo candidato all'eliminazione nella prossima puntata.