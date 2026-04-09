Antonella Elia ha avuto una crisi di nervi al Grande Fratello Vip a causa dell'ennesima discussione con Alessandra Mussolini. Tutto è iniziato quando nella serata di ieri 8 aprile, i concorrenti erano pronti per cenare ma Alessandra e Lucia Ilardo sono uscite dal monolocale. Le due gieffine si sono subito tolte qualche sassolino dalla scarpa criticando i loro compagni d'avventura senza risparmiare nessuno.

Mussolini provoca Antonella che sbotta

Dopo essere finite nel monolocale, ieri sera Lucia e Alessandra hanno avuto la possibilità di cenare con i loro compagni d'avventura.

Non vedendo i loro posti a tavola, le due concorrenti hanno chiesto perché non fossero state contate.

Francesca Manzini ha avuto subito qualcosa da ridire a Lucia: "Cresci e impara a vivere". Adriana ha invece punzecchiato Mussolini: "Senza di voi volevamo dedicarci una giornata in pace per disintossicarsi dai litigi". Raimondo ha invece fatto notare che quando lui ha finto un attacco di panico, qualcuno ha detto che se stava male poteva abbandonare il reality show. A quel punto Alessandra ha iniziato ad imitare la camminata di Antonella Elia, l'ha criticata per il taglio di capelli e ha fatto l'eco ripetendo tutto ciò che diceva la coinquilina anche se la showgirl piemontese inizialmente ha preferito restare in silenzio successivamente ha perso la pazienza: "Io non sono quella che lei imita.

Non sono quella, perché devo subire questo? Solo perché sono al GF? Ma perché, perché".

e voi direte cosa le ha fatto? ha imitato la sua camminata 😭 pic.twitter.com/5itqV3cZ2u — dottoressa (@dottoressa07) April 8, 2026

GFVip: il parere degli utenti del web

L'ennesima discussione all'interno del GFVip è stata oggetto di discussione fra gli utenti del web che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra: da un lato c'è chi ha espresso un commento a favore di Antonella e dall'altro c'è chi si è schierato con Mussolini.

Un utente ha tagliato corto: "È vero questo è uno show, ma a volte ci dimentichiamo che i concorrenti sono degli esseri umani". Un altro spettatore ha affermato: "Ma possibile che la Elia debba essere sempre così plateale nelle reazioni?".

Un utente ha invece criticato il modo di fare di Alessandra: "Porta la gente all'esasperazione". Un altro utente ha aggiunto: "Alessandra e Lucia potevano rimanere nel monolocale visto che quando ci sono loro gli scontri sono all'ordine del giorno". Tuttavia c'è anche chi ha ironizzato sull'ennesima lite: "Questo cast ci sta dando letteralmente tutto".