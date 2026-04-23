Nel post puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono ritrovati a parlare dell'eliminazione di Paola Caruso non sapendo che la gieffina si trova "reclusa" nel monolocale fino alla puntata di venerdì 24 aprile. Francesca Manzini non le ha mandate a dire all'ex Bonas di Avanti un Altro: "Ha esagerato", il riferimento è al precedente post puntata quando Antonella Elia è diventata prima finalista.

Paola Caruso: l'opinione dei concorrenti

Paola Caruso si trovava in nomination Adriana Volpe e Alessandra Mussolini ma ne è uscita sconfitta.

Nella puntata in onda mercoledì 22 aprile, Ilary Blasi ha fatto credere all'ex Bonas di Avanti un altro e agli altri concorrenti che Paola fosse stata eliminata.

Non sapendo che la gieffina si trova nel monolocale, nel post puntata i concorrenti del GFVip si sono ritrovati a commentato l'eliminazione. Marco Berry si è detto dispiaciuto, mentre Francesca Manzini ha affermato: "Ora finalmente il cibo si potrà mangiare senza ansia", il riferimento è al fatto che ultimamente le liti per la spartizione del cibo erano all'ordine del giorno. A seguire la comica romana si è ritrovata a parlare con Antonella Elia e ha affermato: "Ha esagerato quando sei diventata finalista. Noi abbiamo detto che doveva calmarsi, ma lei niente. Era su tutte le furie". Per la Elia invece, Paola ha avuto un approccio sbagliato al reality show al punto che il suo atteggiamento ha fatto in modo che si denigrasse da sola.

Renato si è detto dispiaciuto, ma al tempo stesso ha riconosciuto il fatto che l'atteggiamento di Caruso sia stato sopra le righe.

GFVip: i concorrenti al televoto

Chiuso il televoto di ieri, Adriana è stata resa immune per aver vinto contro Alessandra e Paola.

Dunque le nomination hanno visto finire al televoto Alessandra e Marco.

Nella puntata di venerdì 24 aprile, il concorrente meno votato sarà il prossimo candidato all'eliminazione nella puntata di martedì 28 aprile ma a loro si unirà anche Paola Caruso.

Ascolti tv 22 aprile

Il prime time di mercoledì 22 aprile è risultato essere piuttosto affollato televisivamente parlando.

Su Rai 1 è andata in onda la replica Sister Act 2 – Più svitata che mai e ha incollato al piccolo schermo 1.880.000 spettatori con l’11% di share dalle 21:48 alle 23:38.

Su Rai 2 il meglio di Anche Stasera tutto è possibile ha ottenuto il 9,7% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip è stato seguito da 1.864.000 spettatori con uno share del 15.7% dalle 22:02 alle 1:18 (Night a 966.000 e il 27.7%, Live a 655.000 e il 21%). Su Italia 1 la partita di ritorno della Coppa Italia tra Atalanta e Coppa Italia ha vinto con 2.990.000 spettatori con il 16.5% (primo tempo a 2.555.000 e il 12.1%, secondo tempo a 3.181.000 e il 17.6%, supplementari a 3.175.000 e il 21.4%, rigori a 3.615.000 e il 28.6%).