Sabato 11 aprile, al Grande Fratello Vip è tornato il gioco delle imitazioni: ogni concorrente ha dovuto vestire i panni di un coinquilino. Alessandra Mussolini si è cimentata nell'imitazione di Raimondo Todaro, ma vedendo il suo aspetto la concorrente si è lasciata scappare un termine offensivo. Anche Marco Berry durante uno scherzo organizzato dai suoi amici ha pronunciato un insulto omofobo.

GFVip: Alessandra e Marco al centro delle polemiche

In occasione del gioco delle imitazioni proposto dagli autori del GFVip, Alessandra Mussolini ha vestito i panni di Raimondo Todaro.

La concorrente dopo essersi vista allo specchio si è lasciata scappare un termine offensivo: "Guardate come sono conciata. Sembro un travo". Mentre i concorrenti presenti sono scoppiati a ridere, Blu non ha esitato a mettere in difficoltà l'ex europarlamentare: "Cosa sembri? Un trav?". Nicolò Brigante ha immediatamente zittito l'influencer, mentre Paola Caruso ha lanciato l'assist a Mussolini per evitare la gaffe: "Sembra una traversa". A seguire i concorrenti hanno ironizzato sul fatto che in caso di un provvedimento disciplinare sarebbe stato "punito" Todaro anziché Alessandra.

In un secondo momento anche Marco Berry ha commesso una gaffe, poiché non trovando i suoi compagni d'avventura ha affermato: "Si sono nascosti bene.

Ma guarda che f....".

La reazione degli utenti del web

I termini offensivi pronunciati da Mussolini e Berry non sono passati inosservati ai telespettatori del reality show che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra. Dunque su X, diversi utenti hanno espresso una critica nei confronti dei due concorrenti.

Un utente ha scritto: "Nel 2026 in tv dobbiamo ancora sentire certi termini". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Basta tolleranza". Un ulteriore utente ha tagliato corto: "Marco Berry vuole farsi squalificare il giorno del suo compleanno". Uno spettatore non ha gradito le parole di Alessandra: "È caduta proprio in basso". Tra i vari utenti c'è chi ha minimizzato l'accaduto: "Ragazzi ma basta hanno pronunciato quei termini senza malizia. Non si può chiedere una squalifica per ogni minima cosa, altrimenti che reality è?". "Nessun provvedimento, ma magari una strigliata in diretta non sarebbe male", ha invece concluso un utente.