Nella serata di domenica 12 aprile, al Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova discussione tra Antonella Elia e Paola Caruso. Tutto è iniziato per la spartizione del cibo, poiché l'ex Bonas di Avanti un altro si è rifiutata di dividerla con tutti i concorrenti. Dunque la Elia non le ha mandate a dire alla gieffina calabrese, ma nel frattempo la loro lite ha scatenato le reazioni anche di chi era presente in quel momento come Marco Berry.

Scintille tra Antonella e Paola

Dopo il late show condotto per la prima volta da Lucia, i concorrenti del GFVip si sono ritrovati in cucina per preparare la cena ma anche la spartizione del cibo è presto diventata oggetto di discussione.

Nel dettaglio, Paola ha dato una fetta bresaola ad Adriana ma si è rifiutata di condividerla con l'intero gruppo: "Io non l'ho mangiata, mentre voi avete mangiato tutto il tacchino". A quel punto Antonella è intervenuta: "Mangi come un lupo e ti lamenti del cibo? Ok lasciamo stare". Anziché glissare, Caruso ha respinto l'accusa fatta da Elia e ha rincarato la dose: "Tu ti nascondi il cibo in camera. Guarda il tuo cibo, che io guardo il mio". Nel momento in cui Antonella ha cercato di stemperare la tensione, Paola ha proseguito attaccandola: "Non ti sopporto, sei cattiva". "Sei una maleducata, cafona. Abbiamo chiuso".

La litigata di Paola e Antonella! Non smettete mai vi prego 😭✈️✈️ pic.twitter.com/rAdCSiiLHQ — 𝒲𝒾𝓉𝒸𝒽ℯ𝓇☽☯︎✮ (@Tanqueray__20) April 12, 2026

Marco Berry contro la Elia: 'Con me questo gioco non lo fai'

Rivolgendosi a Marco Berry, Antonella Elia ha affermato con sarcasmo: "Simpatica Paoletta".

L'illusionista però ha risposto alla provocazione criticando l'atteggiamento della showgirl: "Con me questo gioco non lo fo fai". Il diretto interessato ha ribadito che è la seconda volta che Antonella cerca di metterlo contro Paola: "A me lei sta simpatica". In preda ad una crisi di nervi, la Elia ha lanciato sul pavimento una noce di cocco giustificando che stava cercando di aprire il frutto. Raul Dumitras però ha chiesto all'inquilina di stare calma.

Al momento della frutta gli animi si sono nuovamente surriscaldati, perché Paola Caruso ha chiesto ad Adriana di darle l'arancio visto che non lo aveva ancora mangiato. Dal canto suo Nicolò Brigante ha criticato l'atteggiamento dell'ex Bonas: "Ti lamenti solo tu.

Non puoi prendere le cose e nasconderle".

Il commento degli utenti del web

Su X, l'ennesima discussione scoppiata all'interno del reality show è stata oggetto di discussione tra gli utenti. C'è chi ha spezzato una lancia a favore di Antonella e chi per Paola, ma c'è anche chi ha criticato entrambe visto che al GFVip di certo non manca il cibo.

Un utente ha affermato: "Vi prego non smettete mai di litigare così". Un altro ha aggiunto: "La lite per l'arancio e per la bresaola era tutto quello di cui avevamo bisogno in questa domenica". Un utente ha ironizzato: "Ilary Blasi ha fatto bingo con questo cast". Un ulteriore utente ha chiesto un prolungamento infinito del reality: "Questo programma non può finire a maggio, devono essere rinchiusi in quella casa almeno tre mesi".

Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Paola dovrebbe abbassare i toni, perché così diventa antipatica". Un altro spettatore ha invece punzecchiato la Elia: "Antonella deve sempre mettere bocca sulle dinamiche. È stata lei che ha creato tutto questo caos". Guardando la lite tra Marco Berry e Antonella Elia, un utente ha commentato: "L'illusionista non si fa mettere i piedi in testa da nessuno". Un altro fan del programma ha aggiunto: "Antonella si è giustificata dicendo che anche a casa apre in quel modo le noci di cocco, ma in realtà è quello che vorrebbe fare con la testa di Paola". Infine c'è chi ha analizzato l'accaduto senza schierarsi dalla parte di nessuno: "Spettacolo indecoroso, quando nel mondo c'è gente che soffre davvero la fame".