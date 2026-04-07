Ennesima discussione nella casa del Grande Fratello Vip che ha visto protagoniste Lucia Ilardo e Francesca Manzini. Le due concorrenti si sono ritrovate a parlare per un confronto, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Stando al giudizio dell'ex volto di Temptation Island la coinquilina sarebbe troppo plateale nelle reazioni: "Fai show". Dal canto suo la comica ha accusato l'inquilina di essere troppo superficiale.

Lucia contro Francesca

Nel primo pomeriggio di oggi 7 aprile, al GFVip Lucia e Francesca si sono ritrovate per un faccia a faccia.

Secondo l'ex volto di Temptation Island, la comica tende ad enfatizzare ogni cosa e dal suo punto di vista la comica si lascia andare a delle reazioni troppo plateali: "Fai show", in particolare Lucia si riferisce allo scherzo di Raimondo e alla sua assenza mentre si trovava nel monolocale. La replica di Francesca però non si è fatta attendere: secondo lei, la gieffina sarebbe troppo superficiale rispetto a ciò che la circonda. Inoltre Manzini ha rimproverato la coinquilina di essersi confidata con le persone sbagliate dopo il litigio avuto con Renato. Nonostante il parare della comica, Ilardo ha controbattuto: "Non mi interessa questo punto di vista".

In un secondo momento le due concorrenti si sono ritrovate nuovamente faccia a faccia, poiché Francesca si stava sfogando con alcuni compagni d'avventura.

Lucia ha detto di voler sentire la conversazione per evitare di vedere tutto nella clip durante la puntata serale.

GFVip: il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ennesima discussione avvenuta nella casa del reality show. Un utente ha affermato: "Ma veramente Lucia accusa a Francesca di essere plateale? Ma perché non pensa per lei". Un altro ha aggiunto: "Qui con Francesca, Lucia ha pienamente ragione. La comica prende tutto sul serio come se fosse accaduto chissà che". Un altro utente ha invece criticato Lucia: "Beh certo Francesca dovrebbe prendere lezioni da una come lei?". Tra gli utenti c'è anche chi ha affermato: "Manzini ha ragione nel dire che Lucia si è sfogata con le persone sbagliate sulla lite con Renato. Non a caso è scoppiata l'ennesima lite".