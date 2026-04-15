Nel post puntata del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si è ritrovata a parlare con Francesca Manzini sul rapporto che la lega a Renato Biancardi. La ragazza ha ammesso di nutrire un forte interesse nei confronti del musicista campano, anche se inizialmente il concorrente non era il suo prototipo di uomo ideale: "Quando lo vedo sono incantata, innamorata".

Lo sfogo di Lucia

Durante la diretta del GFVip, Selvaggia Lucarelli ha criticato Renato Biancardi e Lucia Ilardo si è lasciata scappare un applauso. Applauso che ha mandato su tutte le furie il concorrente campano e quindi ha deciso di prendere definitivamente le distanze dalla concorrente.

Vedendo Lucia dispiaciuta per il mancato chiarimento con Renato, Francesca ha chiesto: "Ma ti piace così tanto?". Anziché glissare l'ex volto di Temptation Island ne ha approfittato per aprire il suo cuore: "Mi piace molto. Esteticamente il mio tipo di uomo ideale è Nicolò, ma sono rimasta attratta dal carisma di Renato. Quando sale sul palco lo guardo e sono incantata, innamorata". Al tempo stesso la diretta interessata ha riferito che questo suo interesse un po' le fa paura perché sono due persone completamente diverse: "Lui ha già una figlia e un matrimonio alle spalle. Non è un problema che sia padre, ma non so se io sono all'altezza". A detta di Lucia, il coinquilino davanti alle telecamere si mostrerebbe in un modo mentre lontano quando sono sotto le lenzuola le fa capire un'altra cosa: "Non sono una persona invadente, non mi permetterei mai di provarci con una persona che non mi vuole".

Dunque Lucia è arrivata ad una conclusione: "Ha paura che lo stia prendendo in giro".

La verità di Lucia su Renato: tra attrazione e paura



Francesca Manzini pone alcune domande a Lucia Ilardo per capire meglio il suo rapporto con Renato Biancardi



( ma se visto che non e mai stato coerente ma viene fatto passare da vittima e lei da carnefice #gfvip ) pic.twitter.com/VhWCXCen8q — GRANDE FRATELLO VIP 2026 - FANPAGE (@gfvip8_fp) April 15, 2026

Renato pronto a chiudere con Ilardo

Terminata la puntata, Lucia ha cercato un chiarimento con Renato ma quest'ultimo si è rifiutato. Nel dettaglio, il musicista ha spiegato di non aver gradito l'atteggiamento della concorrente e ha quindi riferito di non aver intenzione di tornare sui suoi passi: "Non ti voglio parlare più, sei cattiva".

Sebbene la gieffina abbia cercato di giustificare il gesto dell'applauso alle parole dell'opinionista, il 32enne non ha sentito ragioni: "Prendi questo tuo sorriso e stai più lontana possibile da me".

Il concorrente si è anche risentito perché Lucia è amica di Alessandra Mussolini, ma quest'ultima non fa altro che attaccarlo in puntata e nella quotidianità.

GFVip: gli spettatori chiamati a scegliere il primo finalista

Durante la settima puntata del reality show in onda martedì 14 aprile, i concorrenti sono stati protagonisti di una catena di salvataggio e chi è stato escluso è andato in nomination. A seguire si sono svolte le classiche nomination nella quale Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono state le più votate.

A loro insaputa, però, il televoto è valido per scegliere il primo finalista di quest'edizione. Dunque Adriana, Alessandra, Antonella e Lucia sono al televoto ma questa volta non ci sarà nessuna eliminazione.