"Penso che tu sia leggermente poco a favore delle donne", questa la replica di Lucia Ilardo ad Adriana Volpe in occasione della nomination ricevuta nella settima puntata del Grande Fratello Vip. La conduttrice trentina è stata la prima ad aprire le nomination delle donne e ha spiegato di aver trovato esagerato l'atteggiamento che l'ex volto di Temptation Island ha avuto nei confronti di Renato Biancardi.

Il tanga-gate al GFVip

Al GFVip, Lucia e Renato hanno instaurato un'amicizia-speciale ma ha iniziato a scricchiolare a causa di un gesto fuori luogo del musicista napoletano.

Quest'ultimo con la complicità di Nicolò Brigante ha chiesto a Blu (mentre lei si trovava nel monolocale) di avere un suo oggetto per non sentire la mancanza. Dunque la concorrente ha mandato sotto la porta un paio di tanga blu.

Seppur in maniera goliardica Renato abbia corso per tutta la casa annusando gli slip della gieffina, Lucia non ha apprezzato il gesto. Dunque fra i due in settimana ci sono state diverse tensioni che hanno coinvolto anche gli altri concorrenti.

Lucia contro Adriana

Durante la puntata in onda ieri 7 aprile su Canale 5, Ilary Blasi ha affrontato l'argomento con Lucia e Renato: la ragazza ha ribadito di esserci rimasta male visto che fino a poche ore prima di quell'episodio lei e Renato erano sotto le lenzuola a scambiarsi delle effusioni.

Dal canto suo però il musicista napoletano ha ribadito di aver agito in buona fede e ha accusato Lucia di averlo messo in cattiva luce davanti a tutti.

Lo scontro tra i due concorrenti ha inevitabilmente coinvolto gli altri concorrenti del reality show, tanto che durante le nomination Adriana Volpe ha deciso di nominare Lucia: "Secondo me il suo è un eccessivo perbenismo. Ci stava che ce l'avesse con lui, ma tutto questo polverone è eccessivo". "Sono la persona meno pudica in questa casa, mi sono sempre esposta. Io penso che tu sia leggermente poco a favore delle donne perché in un'occasione come questa potevi venire da me e ascoltare la mia versione", la replica dell'ex volto di Temptation Island.

“io penso che tu sia leggermente poco a favore delle donne” lucia ti amo pic.twitter.com/dvAYGis5yY — fra🐊 (@fracocc0drillo) April 7, 2026

Il parere degli utenti del web

Su X, gli spettatori del GFVip hanno espresso un commento sulla diatriba che ha visto protagoniste Lucia e Adriana. Un utente ha ironizzato: "Lucia ti amo". Un altro ha aggiunto: "In un mondo dove Adriana dice di voler quattro uomini in finale e nomina Lucia dopo il gesto di Renato, siate Lucia che ha il coraggio di dire tutto ciò che pensa sia a uomini che donne". Un altro utente ha affermato: "Mi aspettavo che la Volpe fosse un po' di più a favore delle donne visto il suo passato". Un ulteriore spettatore ha affermato: "Le donne della casa avrebbero dovuto nominare in massa Renato per come ha trattato la Ilardo".