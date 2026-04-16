Nella casa del Grande Fratello Vip, mentre si consumava l'ennesima discussione tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, si è acceso un altro scontro tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Scendendo nel dettaglio, la 28enne ha rimproverato il concorrente campano di intromettersi in cose che non lo riguardano perché probabilmente è in cerca di visibilità.

Scintille tra Lucia e Renato

Mentre Alessandra, Antonella e Adriana stavano discutendo Renato ha provocato per tutto il tempo Mussolini.

Stufa di sentire continue provocazioni rivolte alla sua amica, Lucia ha perso le staffe con il musicista campano: "Tu non vuoi che io intervenga quando tu interviene fuori luogo".

Sebbene Renato abbia ribadito l'intenzione di non rivolgere la parola alla gieffina, quest'ultima ha rincarato la dose: "Sembra che tu voglia la clip. Quello che sta rimproverando a me, lo stai facendo tu. Non c'entri nulla in questa discussione, vuoi la clip". "Non reggi le critiche che ti fanno, quindi piantala che sei ridicolo", ha tagliato corto Lucia. "Se mi facessero parlare, distruggerei tutti", la replica del concorrente ma Lucia è scoppiata a ridere.

Ma fosse la volta buona che Lucia apre gli occhi sul rattazzo #gfvip pic.twitter.com/RCdAfy8f51 — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) April 15, 2026

Rapporto al capolinea

All'inizio del GFVip, Lucia e Renato avevano instaurato un'amicizia-speciale ma da alcuni giorni a questa parte il concorrente napoletano sembra essere intenzionato a chiudere il rapporto.

Mentre la ragazza continua a chiedere un confronto per capirne motivo, Renato ha ammesso di essersi risentito perché in puntata Lucia sembra volerlo sempre far passare male agli occhi dei telespettatori. Terminata la nona puntata del reality show, Lucia ha cercato invano un confronto con il coinquilino ma quest'ultimo ha chiesto di non parlargli più: "Stai lontana da me e non mi rivolgere più la parola".

GFVip: l'opinione di alcuni utenti del web

Il rapporto tra Lucia e Renato è finito sotto la lente d'ingrandimento degli utenti del web, tanto che su X alcuni hanno espresso una loro opinione in merito. Un utente ha tagliato corto: "Ma fosse la volta buona che Lucia apre gli occhi su Renato". Un altro utente ha aggiunto: "Finalmente Lucia si sta svegliando". Un altro utente ha commentato: "Ilardo ha semplicemente disintegrato Renato". "Quando lei ha ricordato a lui che non sa reggere le critiche, ha vinto", ha commentato un altro utente.