Attualmente Lucia Ilardo si trova in isolamento nel localino del Grande Fratello Vip insieme ad Alessandra Mussolini. Nella serata di ieri 9 aprile, la concorrente ha chiesto a Renato Biancardi di avvicinarsi alla porta per poter parlare con lui dopo il litigio avuto nella precedente puntata del programma: "Ti ho pensato, voglio sentire il tuo profumo". Mentre la ragazza è apparsa propensa a fare pace, il gieffino è sembrato spiazzato.

Lucia intenzionata a fare pace con Renato

Lucia e Renato sono gli amici-speciali di questo GFVip, ma tra loro non mancano alti e bassi.

Nella precedente puntata, i due concorrenti hanno discusso perché la gieffina ha trovato volgare che Renato corresse per tutta casa mentre annusava gli slip di Blu dopo aver trascorso la notte con lei. Nella serata di ieri, Lucia ha chiesto a Marco Berry di chiamare Biancardi per farlo andare alla porta del localino. A quel punto la ragazza ha ammesso di aver sentito la mancanza del coinquilino: "Come stai? Ti è piaciuto il braccialetto azzurro? Ho sentito il tuo profumo, mi mancavi". Il concorrente è apparso imbarazzato dalle parole della coinquilina e ha cercato di dissuaderla: "Ma cosa dici, dai". Lucia ha però proseguito: "Ti ho pensato, voglio sentire il tuo profumo". Percependo l'imbarazzo del gieffino, l'ex volto di Temptation Island ha chiesto perché e Renato ha replicato: "Lucia io e te abbiamo litigato".

A quel punto Ilardo ha stuzzicato il concorrente: "Non m'importa se tu sei arrabbiato con me, io non sono arrabbiata con te. Quindi smettila di fare così". Infine la gieffina ha confidato di essersi pentita di aver scelto per l'aperitivo Nicolò e Raimondo, anziché lui: "Non avremmo litigato, fidati".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la conversazione fra Lucia e Renato. Un utente ha tagliato corto: "Che cringe questa cosa". Un altro ha aggiunto: "Ma davvero Lucia sta messa con gli ormoni a palla?". Un utente ha affermato: "Non è che Lucia si sta innamorando di Renato e non vuole ammetterlo per paura di prendere una fregatura?".

Tra gli utenti c'è chi crede che i due concorrenti siano solo alla ricerca di visibilità: "Raga aiuto sono palesemente alla ricerca di dinamiche". Infine c'è chi crede che fra i due ci sia un coinvolgimento differente: "Forse Lucia è presa, ma Renato zero proprio".