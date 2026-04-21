Nella serata di lunedì 20 aprile, Francesca Manzini ha avuto l'ennesimo crollo emotivo. Stanca di vedere il percorso della sorella, Lilli è intervenuta per criticarla: "Non ne posso più di vedere Francesca che recita". Secondo la ragazza, è normale che la sorella riceva dei commenti negativi da parte del web se questo è il suo approccio al programma: "Sta facendo una pessima figura".

L'attacco di Lilli a Francesca Manzini

Francesca Manzini è spesso criticata dai concorrenti del GFVip, ma anche sul web diversi utenti puntano il dito contro la comica romana per l'approccio avuto al programma.

Dopo l'ennesimo crollo emotivo da parte della gieffina, in una storia su Instagram Lilli Manzini è intervenuta per criticata la sua congiunta: "Quando è troppo è troppo. Sono settimane che non faccio altro che leggere insulti sui social ai danni di mia sorella, non vedo l'ora che finisca questo reality show". La diretta interessata ha spiegato che se avesse avuto modo di parlare con Francesca le avrebbe sconsigliato di partecipare ad un programma del genere: "Non ne posso più di vedere Francesca che recita". Sulla base di quanto dichiarato Lilli ha sostenuto che i commenti negativi all'indirizzo della concorrente sono giusti, poiché non si può approcciare in quel modo al GFVip: "Sta facendo una pessima figura".

"Lei è una donna bambina, troppo fragile per stare la dentro", ha poi concluso la sorella di Francesca Manzini.

Lo sfogo della concorrente

Francesca si è sempre dichiarata una "buona" all'interno del GFVip, ma il suo atteggiamento non sembra convincere tutti tanto che alcuni suoi compagni d'avventura credono che si tratti di una strategia per non ricevere nomination.

In queste ultime ore, la concorrente ha avuto diversi crolli emotivi: prima è stata attaccata da Antonella Elia per aver danneggiato Freezolino, poi ha ricevuto critiche da Alessandra Mussolini per via della coreografia da portare in scena nella puntata di mercoledì 22 aprile. Raimondo Todaro ha cercato di spronare l'amica ad essere più intraprendente, ma la conversazione si è conclusa con Francesca in lacrime.

L'opinione degli utenti del web

Su X, la stoccato di Lilli nei confronti della sorella Francesca non è passata inosservata tanto che alcuni si sono detti d'accordo con la ragazza. Un utente ha affermato: "Ha ragione. Io seguo Francesca da prima del GFVip e questa non è lei. Sta facendo una brutta figura". Un altro utente ha aggiunto: "Evidentemente la Manzini vuole puntare sul vittimismo alla Briget Jones con l'intento di impietosire il pubblico". Uno spettatore ha affermato: "Se la sorella voleva metterci una pezza, con quelle parole è come se l'avesse buttata già dal dirupo". Un utente ha chiesto incuriosito se il programma mostrerà l'attacco di Lilli alla concorrente, mentre un altro ha affermato: "A me Francesca non piace, ma non credo che stia recitando. È solo una persona che non riesce ad entrare nelle dinamiche di gioco".