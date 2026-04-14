Gli ultimi litigi avvenuti al Grande Fratello Vip hanno creato delle spaccature all'interno della casa. Mentre si trovava in sauna con Raimondo Todaro e Francesca Manzini, Marco Berry ha sparato a zero su Adriana Volpe: "È una ruffiana, finta da morire". Secondo lui, l'antipatia della showgirl trentina nei suoi confronti nasce dal fatto che lui non sopporta le persone ipocrite.

Le critiche di Marco Berry

In sauna con Raimondo e Francesca, Marco Berry non ha risparmiato delle critiche nei confronti di Adriana Volpe: "Mi odia da morire". Sentendo queste parole Manzini è scoppiata a ridere, ma l'illusionista ha spiegato il suo punto di vista sulla concorrente trentina: "Mi odia perché io non sopporto gli ipocriti e i ruffiani.

Lei è una ruffiana con tutti; io gli ho fatto capire che deve starmi lontano anche se l'ho fatto in maniera garbata. È finta da morire".

A spezzare una lancia a favore di Volpe, ci ha pensato Raimondo: "Io non posso dire niente su di lei, si è comportata sempre bene con me". Francesca ha invece messo in dubbio alcuni atteggiamenti della gieffina: "Ho l'impressione che sia molto trattenuta. Le ho detto che non riesco a trovarmi bene con lei su alcune cose". A quel punto Berry ha rincarato la dose su Adriana: "Alessandra ha un minimo di dignità, mentre lei no. Ti ricordi quando le hanno dato la possibilità di fare la coreografia? Lei ha preso la palla al balzo per fare la maestrina, ma le si sono rivoltati tutti contro.

Il giorno dopo lei li ha presi uno ad uno per sgridarli".

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sui giudizi di Marco Berry nei confronti di Adriana Volpe. Un utente ha affermato: "Marco è un pollo senza attributi. Alla prossima nomination è il primo ad uscire da quella casa". Un altro utente ha commentato: "Che pesante l'illusionista". Uno spettatore ha sostenuto che Marco non ha il coraggio di parlare in faccia ad Adriana: "Lui è il falso della situazione, vista che parla alle spalle". Un utente ha criticato Francesca: "È una falsa". "Inizialmente mi piaceva, ma ora sembra un ragazzino di 10 anni", ha invece detto un utente sull'atteggiamento di Marco.

GFVip: anticipazioni puntata 14 aprile

Intanto stasera 14 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GFVip.

Ilary Blasi parlerà dell'alleanza tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Marco Berry avrà modo di confrontarsi con Antonella Elia dopo lo scontro avvenuto nei giorni scorsi, poiché l'illusionista ha preso le difese di Paola Caruso. Francesca Manzini sarà "vittima" di uno scherzo il cui protagonista è Salvo Todaro, ovvero il padre di Raimondo. Durante le nomination i concorrenti a loro insaputa voteranno per il primo candidato alla finale del reality show; infine la conduttrice leggerà il verdetto del televoto che vede una tra Alessandra, Adriana, Lucia e Blu al televoto.