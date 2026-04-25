"Scema ma come ti permetti, ti attacco al muro", queste le affermazioni pronunciate da Marco Berry nei confronti di Selvaggia Lucarelli nel post puntata del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato in diretta, quando l'opinionista ha criticato il concorrente per alcuni commenti fuori luogo fatti sul cognome di Alessandra. Il diretto interessato ha lasciato intendere di essere stato travisato.

Lo sfogo di Marco Berry

Durante la diretta del GFVip, Marco Berry ha avuto un botta e risposta con Alessandra Mussolini ed il concorrente si è lasciato scappare una dichiarazione fuori luogo: "Lei è un insulto".

Secondo Selvaggia Lucarelli, le parole del gieffino sarebbero state un'allusione al cognome dell'ex europarlamentare ma il concorrente ha prontamente negato.

Terminata la diretta, Marco è tornato sull'argomento e non ha esitato ad attaccare Lucarelli: "Ti dicono delle robe in puntata ma non capisci cosa stanno dicendo, a cosa si riferiscono. Dice che mi nascondo, hanno sentito dire e hanno visto altri video. Hai visto altri video? Ma tu sei scema, come ti permetti di mettermi in bocca cose che non ho mai detto. Come ti permetti non esiste proprio, dai i numeri io ti attacco al muro".

. @stanzaselvaggia sta parlando di te, ti vuole attaccare al muro🤮 pic.twitter.com/81iFATZMoi — dottoressa (@dottoressa07) April 25, 2026

L'opinione degli utenti del web

Su X, lo sfogo di Marco Berry non è passato inosservato agli spettatori del reality show che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha taggato Selvaggia Lucarelli per mostrarle le dichiarazioni: "Sta parlando di te". Un altro utente ha aggiunto: "Perché in puntata non vengono mai mostrate le clip di tutte le cattiverie che dice il mago in settimana?". Un ulteriore utente ha affermato: "Qualcuno dica a Marco che esistono i video e che al GFVip è tutto documentato". Uno spettatore ha commentato: "Marco Berry andrebbe squalificato per le parole dette nei confronti di una donna ancor prima di essere un'opinionista". Uno spettatore ha ricordato che nelle precedenti edizioni del programma, alcuni concorrenti sono stati squalificati per frasi meno offensive. Un ulteriore utente ha invece affermato: "Il mago adesso sta esagerando. Qualcuno in regia dovrebbe rimetterlo al suo posto".