In occasione delle nomination della 10^ puntata del GFVip, Renato Biancardi ha nominato Lucia Ilardo dopo i dissapori avuti in settimana ma Alessandra Mussolini è intervenuta per spezzare una lancia a favore della sua amica: "Un uomo che si fa fare le coccole nel letto, ma la tratta male dalla mattina alla sera". Secondo l'ex europarlamentare il musicista campano avrebbe paura di una donna che gli sa tenere testa.

Alessandra Mussolini contro Renato

Durante le nomination di venerdì 17 aprile, al GFVip Renato ha deciso di nominare Lucia con quest'ultima che ha tagliato corto: "Rido, non piango".

Alessandra Mussolini invece non ha potuto fare a meno di restare in silenzio: "Mamma mia, ma dai. Un uomo che si fa fare le coccole nel letto, ma poi la tratta male dalla mattina alla sera". Mentre il pubblico presente in studio ha applaudito alle affermazioni della gieffina, quest'ultima ha rincarato la dose nei confronti del musicista: "Ma esci e dagli un bacio. Ma che hai paura di Lucia? Dimmelo Renato, tu hai paura di lei che ride, è una bella ragazza". Risentito per l'applauso del pubblico, il 32enne ha replicato: "Ora stiamo giocando e va bene, ma io non tratto male nessuno". "No, ma vai sempre contro di lei", la replica di Alessandra mentre Lucia ha affermato: "Fai un po' lo snob, anche meno".

A quel punto il concorrente ha chiesto più leggerezza: "Ma divertiamoci. Io lo facendo e lavoro pure, quindi basta".

“La tratta male dalla mattina alla sera”



Amando alla follia Alessandra che difende Lucia da quel ratto di Renato 👏🏻#gfvip pic.twitter.com/bQ2yhZVyel — si_sonokevin (@si_sonokevin) April 17, 2026

L'opinione degli utenti del web

I telespettatori del reality show non hanno esitato a criticare Renato per l'ennesima nomination nei confronti di Lucia e si sono trovati d'accordo con il pensiero espresso dalla Mussolini. Un utente ha affermato: "Alessandra non sa più come fare a dire a Lucia di voltare pagina con quel malessere di Renato". Un altro utente ha aggiunto: "E brava Alessandra, qualcuno doveva pur dirglielo al musicista".

Un utente ha criticato l'ex volto di Temptation Island: "Ma perché Lucia continua a dar retta a uomini come Renato?". Un altro utente ha aggiunto: "Se solo Lucia sapesse Renato cosa dice di lei alle sue spalle". Un ulteriore utente si è invece soffermato sulla reazione di Selvaggia Lucarelli presente in studio: "Si è dovuta mordere la lingua per non dire nulla altrimenti lo avrebbe disintegrato".

GFVip: il reality conquista la prima serata

Nella serata di venerdì 18 aprile si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1 il programma Dalla strada al palco ha incollato al piccolo schermo 2.338.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai 2 il film Delitti in Paradiso ha totalizzato intrattiene 888.000 spettatori, mentre Oltre il Paradiso 790.000 spettatori. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha conquistato la prima serata con uno share del 17,3% e 1.968.000 spettatori. Su Italia 1Spider-Man – Homecoming è stato seguito da 781.000 spettatori con il 5.1%.