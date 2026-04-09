Mercoledì 8 aprile, al Grande Fratello Vip c'è stato un litigio tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Gli animi si sono infiammati quando l'ex europarlamentare ha chiesto alla coinquilina di non chiamarla più per cognome ma per nome: "Basta chiamarmi così come a scuola". A detta di Alessandra, la coinquilina dovrebbe smetterla di avere quel tono da "maestrina".

Mussolini contro Adriana

Dopo essere tornate dal monolocale, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo hanno avuto modo di restare un po' di tempo con gli altri concorrenti del GFVip. In cucina però è scoppiata l'ennesima lite con Adriana Volpe, perché quest'ultima ha ripetutamente chiamato Alessandra col suo nome di battesimo.

Dunque l'ex politica ha perso le staffe: "Ma perché mi parli per cognome come quando stavo a scuola, come la maestra?". Nel momento in cui Adriana ha spiegato che anche lei viene chiamata per cognome e che spesso in casa le persone si confondono, Mussolini ha rincarato la dose: "Io non ti chiamo Volpe. Mussolini, Mussolini cosa. Ma che dici? Basta chiamarmi per cognome come a scuola".

A quel punto Alessandra si è lasciata scappare un gesto volgare che ha provocato la reazione di Volpe: "Che sciccheria. Un grandissimo gesto di televisione. Mussolini sei meravigliosa, proprio elegante".

GFVip: caos nella casa

L'ingresso di Alessandra e Lucia ha generato diverse discussioni nella serata di ieri al GFVip.

Alessandra ha infatti iniziato a fare l'eco ad ogni cosa detta da Antonella Elia. Nel momento in cui Adriana ha chiesto di smetterla, Mussolini ha proseguito, creando una crisi di nervi in Antonella. A seguire anche Francesca Manzini ha discusso con Lucia: "Cresci". L'ex volto di Temptation Island ha però risposto di non prendere lezioni da nessuno. Renato ha avuto qualcosa da ridire all'ex politica: "Il tuo atteggiamento secondo me è stato ridicolo". Todaro ha analizzato la situazione: "Voi avete mandato un biglietto di scuse chiedendo di tornare da noi. Se dovete venire, fatelo in pace". Adriana ha invece criticato Mussolini: "Pensavamo di restare almeno una sera in pace per disintossicarci dai litigi".

Il commento degli utenti del web

Su X, il botta e risposta tra Mussolini e Volpe non è passato inosservato ed è stato oggetto di discussione. Un utente ha affermato: "Elegante e raffinata Alessandra". Un altro ha detto: "Adriana chiama Alessandra col cognome per pura provocazione". Un ulteriore utente ha scritto: "Non sopporto Volpe. Fa sempre la maestrina, ma basta". Uno spettatore ha criticato entrambe: "Si vede lontano un miglio che recitano e lo fanno pure male". "Mussolini è troppo grezza. Esagera anche nelle reazioni", ha concluso un utente.