Nel post puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno fatto un brindisi per celebrare Antonella Elia prima finalista. In polemica con il verdetto del televoto Paola Caruso non le ha certo mandare a dire all'ormai ex amica: "Ti auguro di vincere così mi ridai i soldi con gli avvocati". Frecciatine alla quale la showgirl piemontese ha replicato con una risata.

Paola e Antonella ai ferri corti

Nella precedente puntata del GFVip, gli spettatori sono stati chiamati a votare per il primo finalista tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia.

Nel momento in cui quest'ultima è stata eletta prima finalista, Paola Caruso ha espresso immediatamente il suo malcontento.

Al termine della diretta, i concorrenti hanno effettuato un brindisi in onore della showgirl piemontese, ma Paola Caruso ha commentato con sarcasmo il risultato dell'ormai ex amica: "Complimenti! Ti auguro di vincere così poi mi ridai i soldi con gli avvocati. Alla vittoria di Antonella". Alla stoccata della coinquilina, la Elia ha prontamente replicato: "Ti è partita la brocca, sei fantastica. Tu sei questa". Alessandra Mussolini invece si è complimentata con la sua "nemica", mentre Raimondo Todaro ha rivolto un pensiero a Nicolò Brigante che ha deciso di ritirarsi dal reality show.

Infine Antonella Elia ha ringraziato tutti i suoi compagni d'avventura in quanto nel bene e nel male le hanno consentito di applicare al meglio il suo gioco.

GFVip: riassunto decima puntata

La decima puntata del GFVip in onda venerdì 17 aprile, si è aperta con la rottura dell'alleanza tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia: le tre concorrenti sono state chiamate a fornire la propria versione dei fatti su ciò che è accaduto. A seguire Ilary Blasi ha informato i concorrenti al televoto e non che il televoto era per decidere il primo finalista di quest'edizione. Prima di rendere noto il verdetto, la conduttrice ha chiamato tutti i concorrenti a schierarsi dalla parte di Alessandra o Antonella in attesa di leggere il contenuto della busta nera.

Dopo essere stata eletta finalista, Antonella ha ricevuto il compito di leggere il contenuto della busta: la showgirl ha avuto la possibilità di mandare in nomination un coinquilino che si era schierato contro di lei e ha quindi fatto il nome di Paola Caruso. Terminate le nomination invece sono finite al televoto anche Alessandra e Adriana: nella prossima puntata la concorrente meno votata sarà la prima candidata all'eliminazione.