Nella mattinata di oggi 9 aprile, nella casa del Grande Fratello Vip c'è stato un botta e risposta tra Paola Caruso e Adriana Volpe a causa di uno strofinaccio. Tutto è iniziato quando l'ex Bonas di Avanti un Altro ha visto la coinquilina asciugare la sdraio su cui era seduto con uno strofinaccio che usano per asciugare i piatti. Dunque Paola ha rimproverato Adriana: "Mio figlio a 7 anni è più maturo".

Nuovo botta e risposta tra Paola e Adriana

Dopo aver terminato l'attività fisica, Paola si è diretta in giardino e ha visto Adriana asciugare la sdraio dov'era seduta con lo stesso strofinaccio con cui asciugano i piatti.

Dunque Caruso ha rimproverato ha esclamato: "Questi dobbiamo lavarli perché ci hai appena asciugato la sdraio, quando ci asciughiamo i piatti. Non è igienico". Dal canto suo Volpa ha ribadito di non aver fatto nulla di male: "È acqua non è successo nulla". "Che schifo, ci asciughiamo i piatti. Non è il massimo".

Dopo essere rientrata in casa, Paola si è sfogata con Marco Berry spiegando che se una persona sbaglia deve avere l'umiltà di chiedere scusa: "Stamattina mi sono già arrabbiata". Il mentalista ha quindi consigliato alla gieffina di prendere tutto con più leggerezza e farsi scivolare le cose addosso. Nel momento in cui Adriana è tornata in casa, Caruso ha ripreso il discorso: "Sembra che siamo all'asilo nido.

Mio figlio a 7 anni è più maturo". "Dobbiamo prendere tutto con più leggerezza", la replica di Volpe per poi aggiungere che spesso anche gli altri utilizzano l'uovo e lasciano tutte le stoviglie in giro nonostante siano al corrente che Renato è allergico.

GFVip: possibile prolungamento in vista

Stando ad alcune indiscrezioni il reality show di Canale 5 sarebbe dovuto durare solamente un mese a mezzo, ma a quanto pare potrebbe essere prolungato. La finale del GFVip infatti, pare che sia stata fissata al 5 maggio 2026. L'editore Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a modificare tutti i palinsesti Mediaset, poiché soddisfatto del lavoro portato avanti da Ilary Blasi. Attualmente la programmazione prevede due puntate settimanali, fissate il martedì e il venerdì ma successivamente subirà degli slittamenti in base alle esigenze della rete. Addirittura si ipotizza che in caso di ascolti positivi, il programma potrebbe andare avanti fino a giugno.