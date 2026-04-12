Nella zona beauty del Grande Fratello Vip, Paola Caruso e Lucia Ilardo si sono ritrovate a parlare del loro percorso nella casa e dell'atteggiamento di alcuni concorrenti. Ad un certo punto l'ex Bonas di Avanti un altro ha confidato di essere delusa per il distacco di Raimondo Todaro: "Non accetta l'errore e non vuole parlare". A quel punto la showgirl ha rivelato che si aspettava un atteggiamento più aperto al dialogo da parte del gieffino.

Lo sfogo di Paola

Lucia Ilardo si è detto delusa per l'atteggiamento che Renato Biancardi sta avendo nei suoi confronti, dopo che i due avevano deciso di essere amici-speciali.

Paola Caruso ha consigliato alla gieffina di pensare solo a sé stessa al reality show, poiché dedicare tempo a chi non lo merita porta via solo energie. A quel punto l'ex Bonas di Avanti un altro ha menzionato Raimondo Todaro e ha spiegato di essere rimasta delusa per il suo distacco. Paola ha poi aggiunto: "Non accetta l'errore, non vuole parlare e rimane fermo sulla sua posizione". Al tempo stesso Caruso ha precisato di aver provato ad avere un chiarimento con Todaro, ma quest'ultimo proprio come Renato ha fatto con Lucia non intende avere un confronto.

A differenza del maestro di danza, Paola Caruso ha sottolineato che anche con Francesca Manzini ha avuto degli screzi ma lei non ha mai chiuso al dialogo.

In un secondo momento la showgirl ha tirato in ballo Antonella Elia, sostenendo che quest'ultima abbia avuto un cambio d'atteggiamento verso di lei senza alcun motivo. Tornando al rapporto con Raimondo Todaro, Paola Caruso ha concluso: "Tutti sapevano che mi nominava, tranne io che pensavo fosse tutto apposto".

Il precedente

Nelle precedenti puntate del GFVip, Paola ha insinuato che Francesca Manzini e Raimondo Todaro si fossero accordati lontano dai riflettori per creare un'alleanza. Tale insinuazione ha mandato su tutte le furie Todaro, al punto che ha preso le distanze dalla coinquilina. In puntata, lo stesso gieffino ha più volte ribadito la sua innocenza: "Non permetto a nessuno di gettare fango sulla mia persona.

Io non mi sono mai messo d'accordo con Francesca, potete anche leggere le chat scambiate con lei prima del programma".

Da quel momento Paola e Raimondo non hanno mai più chiarito e anzi il concorrente siciliano puntata dopo puntata ha sempre fatto il nome della gieffina calabrese in sede di nomination.