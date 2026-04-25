Durante la 12^ puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno scoperto che Paola Caruso non è stata eliminata ma che ha solo trascorso un giorno nel monolocale. Nel momento in cui la concorrente calabrese è tornata in casa non sono mancate le scintille con Antonella Elia: "Puzzi di fogna, sei una fognetta". Ovviamente non è mancata la replica della showgirl piemontese: "Allontanati, hai l'alito pesante".

Scintille tra Antonella e Paola

Nella precedente puntata del GFVip, i concorrenti hanno creduto che Paola fosse stata eliminata per mano del televoto.

In realtà l'ex Bonas di Avanti un Altro ha trascorso un giorno e mezzo in isolamento nel monolocale.

Nel corso della puntata di ieri, Paola Caruso è tornata in casa con gli altri concorrenti e non sono mancate le frecciatine ad Antonella Elia: "Amore non vuol dire che hai vinto solo perché sei diventata finalista, ride bene chi ride ultimo". "Puzzi, allontanati. Hai l'alito pesante", la replica della showgirl piemontese ma la concorrente calabrese ha risposto alle offese con un insulto: "Amore puzzi tu di fogna, perché sei una fognetta".

Il commento di alcuni concorrenti

Nel post puntata del reality show, i concorrenti si sono ritrovati a commentare il ritorno in casa di Paola Caruso.

Lucia Ilardo ha spiegato di avere aiutato la coinquilina a sistemare le borse: "Aveva mille borse e nessuno l'ha aiutata". "Per com'è entrata è normale che nessuno l'abbia aiutata", la replica di Adriana Volpe. Alessandra Mussolini ha affermato: "A me ha fatto un strano, perché non ce l'aspettavamo nessuno del suo ritorno. È stata una puntata ricca di emozioni, sia nel bene che nel male". Renato Biancardi ha invece fatto notare che Paola appena è tornata ha spostato la roba di Francesca in un'altra stanza: "Io le ho detto cosa stava facendo e lei mi ha detto di aver parlato con Francesca, ma lei non sapeva nulla perché era nel confessionale da un'ora". I concorrenti hanno criticato l'atteggiamento dell'ex Bonas di Avanti un Altro e Renato ha tagliato corto: "Abbiamo un nemico pubblico in casa".

GFVip: riassunto 12^ puntata

La 12^ puntata del GFVip, è stata caratterizzata da alcuni scontri.

Alessandra Mussolini è stata messa in discussione dopo aver dato il suo giudizio negativo su alcuni concorrenti. Antonella Elia e Paola Caruso hanno litigano per l'ennesima volta, mentre Marco Berry ha avuto da ridire sull'atteggiamento della Mussolini. Lucia Ilardo non solo è stata criticata per la vicinanza con Alessandra, ma anche per il triangolo con Renato e Raul. Le nomination hanno visto Paola e Marco già candidati all'eliminazione di martedì 28 aprile, alla quale si sono aggiunte Alessandra e Lucia. Infine i concorrenti sono stati informati che per volere dei telespettatori, il reality è stato prolungato ma loro non sanno la data della finale.