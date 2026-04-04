Venerdì 3 aprile su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta Antonella Elia ha cercato di stemperare la tensione che si era venuta a creare tra Francesca Manzini e Paola Caruso. Durante le nomination però quest'ultima ha offeso la showgirl: "Viscida schifosa". Parole che hanno portato le due concorrenti ad un duro faccia a faccia, tanto che sono intervenute le altre gieffine per evitare la rissa.

Paola contro Antonella

In puntata, Paola Caruso ha sostenuto che Francesca Manzini sarebbe disposta a tutto per vincere il GFVip anche "vendere sua madre".

Frasi che hanno mandato su tutte le furie la comica, mentre Antonella Elia ha chiesto all'ex Bonas di Avanti Un Altro di moderare i termini.

Durante le nomination, però, è accaduto l'impensabile tra Elia e Caruso: le due si sono nominate a vicenda dopo essersi punzecchiate per tutta la sesta puntata. Al momento della nomination di Manzini, quest'ultima ha nominato Paola. Dal canto la concorrente calabrese ha replicato ma ha sbagliato il congiuntivo, quindi Antonella è intervenuta. Rimprovo che non è stato accettato da Caruso: "Sono maleducata, cafona e ignorante...Che viscida schifosa". A sua volta la Elia si è avvicinata alla coinquilina con fare minaccioso e ha esclamato: "Viscida schifosa?

Ti do un ceffone, non ti permettere". "Vieni, dammelo, sono qui", la replica secca di Paola. A riportare la calma tra le due inquiline ci ha pensato proprio Manzini, ma anche Ilary Blasi dalla studio.

GFVip: utenti divisi sulla lite

Su X, non sono mancate le reazioni degli spettatori del GFVip in merito alla lite Caruso-Elia: da un lato c'è chi ha difeso l'ex Bonas, mentre dall'altro c'è chi l'ha criticata duramente.

Un utente ha affermato: "Ma Paola chi si crede di essere?". Un altro utente ha aggiunto: "Paola è veramente una persona ignorante. Dalla sua bocca escono tantissime cattiverie". Un altro utente ha invece criticato la Elia: "Certo ora si schiera con Francesca Manzini, perché da esperta di reality ha capito che andare tutti contro uno non è mai cosa buona e giusta".

"Antonella predica bene e razzola male: prima dice che non va bene andare tutti contro Francesca, ma lei aizza gli altri contro Ibiza", ha detto un utente mentre un altro ha aggiunto: "Che presuntuosa che è Paola Caruso".