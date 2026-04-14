I continui litigi nella casa del Grande Fratello Vip hanno creato nuovi equilibri tra i concorrenti. Nel dettaglio, Paola Caruso si è sfogata con Francesca Manzini e ha confidato di essere delusa per la mancata presa di posizione di Alessandra Mussolini durante il suo ultimo scontro con Antonella Elia. L'ex Bonas di Avanti un altro si aspettava che la sua amica spendesse una parola per difenderla, ma ciò non è avvenuto.

Il crollo di Paola Caruso

In occasione della nuova puntata in onda il 14 aprile, gli autori del GFVip hanno chiesto a Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, e Blu Barbara Prezia di preparare la coreografia del Moulin Rouge con Francesca Manzini nei panni di coreografia.

Durante la coreografi, però, Paola ha avuto un crollo emotivo. Dunque Francesca ha fermato le prove e ha ascoltato lo sfogo della gieffina calabrese che ha affermato: "Prima di iniziare quest'avventura era entusiasta. Ora invece non mi trovo più bene perché non è da me litigare per un'arancia o per la spartizione del cibo". Caruso ha riferito di non sentirsi nel giusto mood per ballare: "Sono delusa e schifata da me stessa". Paola continua a vedere atteggiamenti che non le piacciono all'interno del reality show: "Non è niente equo". In un secondo momento la concorrente ha lasciato intendere di esserci rimasta male per la mancata presa di posizione di Alessandra Mussolini mentre lei discuteva con Antonella Elia: "Ci sono delle persone e delle cose che sono molto lontane da me.

Resisto, ma non voglio avere nulla a che fare con loro".

Il piano di Alessandra, Antonella e Adriana

Dopo il litigio tra Antonella e Paola Caruso che ha coinvolto anche Nicolò Brigante e Marco Berry, Alessandra Mussolini ha notato una cosa che non le è piaciuta affatto.

La concorrente ha spiegato ad Antonella e Adriana di aver visto che alcuni aspettavano il suo intervento, ma lei ha preferito restare in silenzio. Secondo il punto di vista di Mussolini, alcuni concorrenti per strategia avrebbero deciso di far esporre sempre lei per uscirne indenni dalle nomination. Dunque Antonella, Adriana e Alessandra all'insaputa di tutti hanno stretto una sorta di alleanza per smascherare alcuni loro compagni d'avventura.