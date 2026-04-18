Nel post puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è sfogata con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi sul fatto che Antonella Elia sia eletta prima finalista dai telespettatori. L'ex Bonas di Avanti un Altro ha utilizzato dei termini piuttosto duri nei confronti della coinquilina: "Una psicopatica che nella società verrebbe emarginata".

Paola Caruso furiosa per il risultato del televoto

Nel corso della decima puntata del GFVip, Antonella Elia è stata eletta prima finalista contro Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Adriana Volpe.

In seguito al verdetto del televoto, Paola Caruso ha subito espresso il suo malcontento spiegando ad Ilary Blasi che non può affatto essere premiata una concorrente che per rabbia getta le noci di cocco sul pavimento. Nel post puntata la concorrente ha rincarato la dose nei confronti della showgirl piemontese: "Meglio che sto zitta sennò spacco tutta la casa, altro che le noci di cocco. Sono avvelenata e schifata perché non va bene che questa è in finale". Nel momento in cui Renato ha fatto notare che la Elia non ha commesso alcun reato, Caruso è andata su tutte le furie: "È vergognoso". "Hanno giocato", ha affermato Francesca sostenendo che Antonella ha fatto una sua strategia ed il pubblico del reality show l'ha ritenuta vincente.

In disaccordo con i suoi compagni d'avventura Paola Caruso ha proseguito con gli attacchi alla showgirl: "È una psicopatica che nella società verrebbe emarginata". A quel punto Renato si è dissociato dalle parole della concorrente, mentre Raul ha tagliato corto: "Stai esagerando".

FATE GIRARE QUESTO VIDEO,PERCHÉ PAOLA STA DICENDO VERAMENTE COSE GRAVI VERSO ANTONELLA,E TRANNE RENATO,FRANCESCA E RAUL NON HANNO DETTO NIENTE#gfvip pic.twitter.com/q8jozluexM — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 🦅📢 (@NatasciaE30) April 17, 2026

È polemica sul web per le parole della concorrente del GFVip

Su X, le parole pronunciate da Paola Caruso sono diventate oggetto di discussione. Un utente ha chiesto di far diventare virale il video in modo da farlo arrivare anche agli autori del programma per un eventuale provvedimenti nei confronti dell'ex Bonas: "Paola sta dicendo cose gravi nei confronti di Antonella".

Un altro utente ha criticato anche Francesca Manzini: "La comica anziché stemperare gli animi ha fomentato Paola, al contrario di Raul e Renato". Un altro utente ha commentato: "Ma cosa sta dicendo Paola?". Uno spettatore ha affermato: "Mi auguro che Antonella quando esca quereli Paola Caruso". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Ragazzi ma Paoletta sta rosicando in una maniera assurda". Infine c'è anche chi ha affermato: "Ciò che dice la Caruso non è neanche così sbagliato, ma sono i termini utilizzati che la fanno passare dalla parte del torto".