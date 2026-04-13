In occasione di una chiacchierata con Adriana Volpe, Paola Caruso ha criticato la scarsa cura all'igiene personale da parte di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: "C'è chi non si fa la doccia da giorni e chi va a letto con i piedi neri". La showgirl ha ammesso di essere un po' schifata, visto che le lenzuola anche se vengono lavate poi vengono riutilizzate da altri concorrenti.

Paola Caruso: 'Le lenzuola non vanno lavate, ma bruciate'

Paola Caruso si è ritrovata a parlare con Adriana Volpe della scarsa igiene personale di alcuni concorrenti del GFVip.

Nel dettaglio, l'ex Bonas di Avanti un altro ha affermato: "C'è chi non si fa la doccia da giorni e chi va a letto con i piedi neri. Fa veramente schifo". E ancora: "Tu pensa chi dorme con quelle lenzuola, anche se poi le lavano. Le lenzuola non vanno lavate, ma bruciate". La concorrente calabrese ha sempre dichiarato di essere una perfezionista del pulito al limite dell'ossessione, tanto che nei giorni scorsi ha discusso con Adriana per uno strofinaccio utilizzato per asciugare una sdraio.

L'ironia del web e le ipotesi su chi fossero rivolte le critiche

Su X, il commento di Paola Caruso non è certo passato inosservato ai telespettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha affermato: "Paola sulla scarsa igiene personale di alcuni ha pienamente ragione". Un altro utente ha aggiunto: "La la dolce Paoletta che smaschera i lercioni che non si lavano da quattro giorni dicendo che le lenzuola andrebbero bruciate". Un altro spettatore ha affermato: "Io ho una vaga idea su chi sia la persona che non si lava da quattro giorni. Il nome inizia per F e finisce per A". Tra gli utenti c'è anche chi ha criticato Paola: "Parla lei che fino a ieri diceva di non essersi lavata per alcuni giorni". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Gli altri saranno sporchi fuori, ma lei lo è dentro visto come si comporta con alcuni suoi compagni d'avventura".

GFVip: quattro concorrenti a rischio eliminazione

Nella precedente puntata del GFVip, Lucia Ilardo ha perso al televoto contro Marco Berry quindi è stata la prima candidata all'eliminazione nella puntata di martedì 14 aprile. Al termine delle nomination sono finite al televoto anche Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Blu Barbara Prezia. Tra le quattro gieffine, la concorrente meno votata dovrà abbandonare il programma definitivamente.