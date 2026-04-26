Nella mattinata di domenica 26 aprile, al Grande Fratello Vip c'è stata una discussione tra Paola Caruso e Adriana Volpe. L'ex Bonas di Avanti un altro ha dato della maleducata alla coinquilina per non averle risposto ad una sua domanda: "Fai finta di essere una signora perfetta". A quel punto Antonella Elia ha preso le difese della sua amica, ma Paola l'ha zittita: "Fatti gli affari tuoi".

Scintille tra Paola, Adriana e Antonella

La convivenza forzata tra Paola Caruso ed alcuni suoi compagni d'avventura del GFVip sembra non andare nel migliore dei modi.

Nella giornata di oggi Paola ha criticato Adriana Volpe per non averle risposto ad una domanda riguarda la nomination a Lucia: "Ti ho fatto una domanda in maniera educata e te ne sei andata. Ti ho chiamata per un quarto d'ora, ma hai fatto finta di non sentirmi". Nel momento in cui la conduttrice trentina ha precisato di aver già dato la sua risposta, l'ex Bonas di Avanti un altro è apparsa piuttosto infastidita da tale atteggiamento: "Mentre ti parlavo ti sei alzata e dandomi le spalle te ne sei andata. Fai finta di essere una signora perfetta, ma sei una maleducata". "Ma cosa vuoi sapere, cosa te ne frega a te. Cornacchia", ha detto Antonella Elia per difendere la sua amica Adriana. La replica stizzita di Paola però non ha tardato ad arrivare: "Adriana non ha bisogno della badante.

Fatti gli affari tuoi".

Il botta e risposta si è interrotto quando Raimondo Todaro è andato in giardino per salutare le concorrenti e Antonella Elia ha ironizzato: "Ma buona domenica".

Paoletta contro la falsona della volpe che ha nominato lucia perché amica di alessandra….finalmente qualcuno che sgama il suo gioco sporco ! #gfvip pic.twitter.com/T5t4NrCWNo — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) April 26, 2026

GFVip: utenti divisi sull'ennesima lite

Su X, non sono mancati i commenti degli utenti che hanno assistito all'ennesima discussione tra le concorrenti del reality show.

Un utente ha criticato Volpe: "Paola contro quella falsa di Adriana che ha nominato Lucia solo perché è amica di Alessandra. Finalmente qualcuno ha sgamato il suo gioco".

Un altro utente ha aggiunto: "È evidente che alcuni concorrenti vogliono eliminare Lucia solo ed esclusivamente per togliere un punto di riferimento alla Mussolini". Un utente invece si è detto in disaccordo: "Ma Adriana sarà libera di nominare chi cavolo vuole in quella casa?". Uno spettatore ha punzecchiato Antonella Elia: "Stavolta non c'entrava nulla nella discussione".