Convinta di essere stata eliminata nell'11^ puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha commentato con sarcasmo: "Sono troppo equilibrata". Incalzata dalla conduttrice Ilary Blasi, però, Antonella Elia ha prontamente replicato alle parole dell'ormai ex amica: "Illusa". Un tempo le due concorrenti sembravano avere un ottimo feeling, ma i numerosi litigi le hanno allontanate.

Botta e risposta tra Paola e Antonella

In occasione della puntata del GFVip in onda il 22 aprile, Ilary Blasi ha comunicato il verdetto del televoto che ha visto Adriana Volpe immune, Alessandra Mussolini salva e Paola Caruso eliminata.

Prima di uscire l'ex Bonas di Avanti un Altro ha commentato con ironia la sua eliminazione: "Diventerò troppo psicopatica, sono troppo equilibrata. Devo essere un po' più squilibrata". Dal canto suo Antonella Elia ha punzecchiato la concorrente: "Sei un'illusa fino all'ultimo minuto proprio, più psicopatica di così". Dallo studio la conduttrice ha chiesto alla prima finalista se fosse dispiaciuta dell'uscita di Caruso e Antonella ha replicato: "Ma zero proprio, sono felicissima". La showgirl piemontese ha ribadito di esserci rimasta male per gli aggettivi con cui è stata definita da Paola nella precedente puntata. Nel momento in cui Paola è uscita dalla porta rossa, la Elia si è rifiutata anche di andare a salutarla: "Non m'interessa essere sportiva, non ci penso proprio.

Chi se ne frega".

La capacità di Antonella Elia di asfaltare Paola Caruso praticamente sempre pure mentre va via dalla casa



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I motivi della rivalità

Paola e Antonella all'inizio del GFVip avevano un bel rapporto, ma successivamente il rapporto si è deteriorato. Tutto è iniziato quando la Elia ha preso le difese di Francesca Manzini dalle critiche delle altre concorrenti, scatenando la rabbia di Paola. La situazione è ulteriormente peggiorata quando, la showgirl è diventata prima finalista per mano del televoto, ma l'ex Bonas di Avanti un Altro non le ha certo mandate a dire: "Una psicopatica che nella società verrebbe emarginata".

Ora i concorrenti sanno che Paola Caruso è stata eliminata, ma in realtà si trova isolata nel monolocale ed è la prima candidata all'eliminazione della puntata di martedì 27 aprile alla quale oltre a lei su uniranno uno tra Marco Berry e Alessandra Mussolini.