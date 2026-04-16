Al GF Vip Raimondo Todaro si é lasciato scappare una battuta infelice per gli utenti nel web, sul conto della figlia, tanto che é sorta una polemica sui social e i telespettatori chiedono un provvedimento come la squalifica per lui. “Te lo posso giurare su mia figlia, che le venisse un cancro in questo secondo”, ha detto. Le immagini di questa battuta, com'era prevedibile che accadesse, sono diventate virali sul web.

La reazione di GionnyScandal

Lo stesso GionnyScandal, suo grande amico nella casa, tramite il proprio profilo X ha ricondiviso il video e lo ha criticato: “Rai ma cosa dici?

Madonna santa”, é stata la contestazione mossa nel web.

La fine della lovestory con Tocca

Dopo la fine definitiva del matrimonio con la ballerina Francesca Tocca nel gennaio 2025, Todaro ha confermato di avere una nuova compagna. Si tratterebbe di Giorgia Gagliano, trentenne catanese estranea al mondo dello spettacolo.

A settembre 2024 ha ufficializzato il suo addio al programma di Canale 5 dopo tre edizioni. Le indiscrezioni suggeriscono che la rottura sia avvenuta a causa di divergenze con la produzione e la stessa Maria De Filippi. Ha inoltre, recentemente, condiviso dettagli sulla sua battaglia contro due tumori maligni scoperti all'età di 35 anni, dichiarando di essere ora in una fase di controlli periodici.