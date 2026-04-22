Da alcuni giorni a questa parte sembrava che tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo ci fosse un certo feeling, ma da quando il Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sulla possibile nascita di una coppia, il ragazzo sembra aver fatto un passo indietro. Nella serata di ieri 21 aprile, il concorrente romano si è aperto e ha lasciato intendere di voler fare un passo indietro per paura di soffrire.

Raul chiude alla possibilità di una relazione con Lucia

Dopo le prove della coreografia da portare in scena nella puntata del GFVip in onda il 22 aprile, Raul e Lucia si sono ritrovati a parlare del loro rapporto.

In particolare, la ragazza ha rivelato di aver visto una certa freddezza da parte del gieffino. Dal canto suo Raul ha precisato che ritiene Lucia una brava ragazza, ma ha anche ribadito di non averle mai dedicato delle attenzioni particolari: "Non possiamo collimare, abbiamo idee troppo diverse". Mentre Raul ha rivelato che in una relazione cerca stabilità, Lucia ha spiegato che lei per amore ha cambiato radicalmente la sua vita, ma al tempo stesso vuole un po' di adrenalina in una rapporto per non annoiarsi. "A me questa crea instabilità", la replica del concorrente romano. Successivamente Raul si è aperto con Lucia e ha ammesso di avere paura di soffrire per amore, in quanto è ancora segnato dalle precedenti relazioni.

A quel punto la conversazione si è interrotta con il ragazzo che non è riuscito a nascondere le lacrime, ma al tempo è riuscito ad aprire il suo cuore alla gieffina.

Il passato sentimentale di Dumitras e Ilardo

Raul Dumitras ha preso parte a Temptation Island in coppia con la ex Martina De Ioannon: la ragazza aveva scritto al programma a causa dell'eccessiva gelosia del fidanzato. Durante il percorso nel villaggio, Martina si era avvicinata ad uno dei single scatenando la gelosia del compagno. Atteggiamenti che portarono Raul a richiedere il falò di confronto immediato e chiudere la storia.

Luca Ilardo ha preso parte all'ultima edizione del docu-reality in coppia con Rosario Guglielmi: la ragazza aveva scritto al programma perché stanca di vivere una storia a distanza e voleva intraprendere una convivenza. Durante il percorso, Lucia si era avvicinata ad uno dei single. Al momento del falò Rosario aveva deciso di dare una seconda chance alla fidanzata, salvo poi ripensarci dopo aver scoperto uno scambio di messaggi tra la 28enne ed un altro single.

Il commento di alcuni utenti del web

Il passo indietro da parte di Raul nei confronti di Lucia è stato oggetto di discussione tra i telespettatori del reality show. Su X, un utente ha affermato: "Raul ha solo paura di innamorarsi. Ci sta".

Un altro utente ha commentato: "Dai retta a me ragazzo, Lucia non è la donna per te visti i suoi trascorsi". Un utente ha affermato: "Secondo me Raul e Lucia insieme sarebbero perfetti". Un altro spettatore ha commentato: "Credo che Lucia voglia solo giocare a fare la tronista". Un utente ha invece scritto: "Lucia e Raul insieme? Shipperei volentieri".