Il feeling tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo è sempre più evidente agli occhi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolare, Alessandra Mussolini è convinta che il concorrente romano si sia preso una cotta per la coinquilina. Domenica 19 aprile, Raul ha punzecchiato Lucia e ha spiegato perché si è defilato dal corteggiamento: "Il terzo giorno stavi nel letto di Renato".

Lucia a Raul: 'Non sono venuta qui per cercare l'amore'

Raul e Lucia si sono baciati in diverse occasioni, ma solamente per via di alcuni giochi proposti dal GFVip. Tuttavia l'intesa fra i due concorrenti non è passata inosservata e la stessa Alessandra si è detta convinta che il concorrente romano sia infatuato della gieffina.

Ieri sera, nel corso di una chiacchierata con Francesca, Raimondo e Alessandra, Raul ha risposto ad alcune curiosità e ha spiegato perché ha deciso di defilarsi dal corteggiamento: "Lei si è approcciata a più persone e qua dentro ho avuto la possibilità di vederla. Fuori di qui invece hai il beneficio del dubbio". Alla domanda di Mussolini: "Togliendo tutto ciò che è successo, fuori da qui se tu vedessi Lucia ad una festa come ti comporteresti?", "Nella vita reale mai dire mai", la replica di Dumitras. Dal canto suo la ragazza ha fatto una precisazione: "Io non sono venuta qui per cercare l'amore". A quel punto Raul ha stuzzicato la gieffina: "Questo spiega il modo in cui all'inizio ti poni davanti ad una cosa.

La terza sera stavi nel letto di Renato". In un secondo momento il concorrente ha punzecchiato seppur in modo ironico Lucia: "Non puoi negare con me perché ho visto come ti sei comportata. Tu sei andata nel letto di Renato, non ci provare con me. Bugiarda". La conversazione si è conclusa con Raimondo Todaro che ha scherzato sul fatto che Raul non si lascerà mai andare con Lucia: "Sai come si dice in questi casi? Game over".

GFVip: utenti approvano i 'Raucia'

Su X, diversi utenti si sono detti felici all'idea che al reality show possa nascere la prima coppia.

Un utente ha detto: "Ragazzi ma Raul è completamente cotto di Lucia".

A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Lucia e Raul? Approvo". Un altro utente ha aggiunto: "Lui quando parla di lei diventa tutto rosso". Un altro utente ha affermato: "Se solo Lucia capisse che Raul è 100 volte meglio di Renato". Un utente ha criticato le frecciatine di Todaro: "Raimondo deve farsi gli affari suoi perché potrebbe confondere Raul". Infine c'è chi ha detto: "Brava Alessandra e Francesca che vogliono far scoccare la scintilla tra Raul e Lucia".