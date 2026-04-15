Martedì 14 aprile su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della catena di salvataggio Renato Biancardi ha deciso di salvare il suo amico Nicolò Brigante sostenendo che ormai sono una coppia. "In coppia ci vanno anche altre cose", la replica di Ilary Blasi. Per questo motivo nel post puntata il concorrente napoletano si è sfogato con Francesca Manzini, ammettendo di esserci rimasto male.

Renato deluso da Ilary Blasi

Tutto è iniziato durante la catena di salvataggio con Renato che ha deciso di salvare il suo amico Nicolò: "Salvo lui perché un gatto morto come me ed i gatti vanno sempre a coppia.

No a parte gli scherzi, è mio amico e gli voglio bene". Anziché glissare la conduttrice del GFVip ha replicato al concorrente lanciando una frecciatina: "Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone".

In puntata, Renato ha sorriso ma nel post puntata si è sfogato con Francesca Manzini e non ha nascosto di essersi risentito: "Quando Ilary ha detto i cogl… vanno in coppia. Dal pubblico ho sentito delle urla, 'brava, brava’ e applaudivano". Il concorrente non solo ha ripensato alla frase pronunciata dalla presentatrice, ma si è anche risentito per la reazione del pubblico presente in studio poiché ha pensato che lontano dai riflettori il suo atteggiamento possa non piacere.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti che hanno seguito il siparietto tra Ilary Blasi e Renato Biancardi hanno commentato con ironia. Un utente ha affermato: "Non Ilary che dà del c.... a Renato". Un altro utente ha aggiunto: "Ilaria non lo sopporta e non fa nulla per nasconderlo". Un ulteriore utente ha sostenuto: "Sto adorando queste continue frecciatine da parte della Blasi". Un utente ha commentato: "Ilary sta vedendo Renato nel daytime e proprio non lo sopporta". Un ulteriore utente ha affermato: "Ilary Blasi non sopporta nessun maschio in quella casa e ha anche ragione".

In realtà non è la prima volta che Ilary Blasi punge Renato, ma la presentatrice ha sempre dimostrato di essere una persona dotata di grande ironia.

Nella precedente puntata il concorrente si era lamentato del fatto che le opinioniste non seguissero la diretta h24, ma la conduttrice aveva tagliato corto: "Noi guardiamo tutto. Tu che ne sai cosa facciamo noi da fuori". In un'altra occasione invece Blasi ha chiamato Renato con il nome di una delle sue canzoni: "A Pino Gvnchy ma chi t’ha chiesto niente?!".