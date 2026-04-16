La convivenza forzata al Grande Fratello Vip non sempre è semplice per i concorrenti. Lo sa benissimo Renato Biancardi che dopo aver deciso di interrompere tutti i rapporti con Lucia Ilardo continua a deriderla con il suo amico Nicolò Brigante. Nella serata di ieri 15 aprile, il musicista campano per l'ennesima volta ha mimato un conato di vomito appena ha visto la gieffina entrare in casa.

Renato e Nicolò deridono Lucia

Lucia e Renato all'inizio del GFVip avevano instaurato un'amicizia-speciale, ma il musicista campano ha deciso di prendere le distanze.

Non ci sarebbe nulla di male se non che il 32enne, da quando si è allontanato da Lucia, ha iniziato a prenderla in giro insieme a Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia (quest'ultima è stata eliminata dal reality show nella nona puntata). Nella serata di ieri 15 aprile, Renato e Nicolò si trovavano sul divano in salotto quando ad un certo punto hanno visto Lucia entrare in casa ed entrambi si sono prima guardati, poi hanno mimato un conato di vomito ed infine sono scoppiati a ridere prima di fingere di avere la tosse. Successivamente il concorrente napoletano ha consigliato a Nicolò di "fingersi morto" per evitare che la concorrente li raggiungesse. Non contento Renato ha concluso: "Guarda come fa finta di essere felice".

#GFVIP



caro Renato, la tua insulsa preoccupazione di come esci in puntata agli occhi di tua madre è nulla in confronto a quello che vediamo giornalmente di te.



questo ti piace da mostrare?

ancora conati di vomito, insieme al tuo inutile amichetto Nicolò.



siete imbarazzanti pic.twitter.com/Y79eUsqSqa — pepe (@ansiavera) April 15, 2026

Scoppiata la polemica i telespettatori del GFVip

L'atteggiamento di Renato nei confronti di Lucia non è passato inosservato ai telespettatori del programma, tanto che su X diversi utente da tempo stanno chiedendo dei provvedimenti. Un utente ha affermato: "Caro Renato, la tua insulsa preoccupazione di come esci in puntata agli occhi di tua madre è nulla in confronto a quello che vediamo giornalmente di te.

Questo ti piace da mostrare? Ancora conati di vomito, insieme al tuo inutile amichetto Nicolò. Siete imbarazzanti". Un altro utente ha commentato: "Ma cosa aspetta il GFVip a prendere provvedimenti?". Un ulteriore utente ha tagliato corto: "Mi auguro che in puntata mostrino queste cose a Lucia, così la smette di correre dietro a Renato". Anche un altro utente si è augurato una strigliata nei confronti di Nicolò e Renato, mentre un utente ha affermato: "Chissà Renato come reagirebbe se un domani un uomo si comporta in quel modo nei confronti di sua figlia". "Che vergogna di uomini", ha invece concluso un utente.