L'amicizia-speciale tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si è interrotta nel peggiore dei modi. Mentre la ragazza continua a stuzzicare il gieffino, quest'ultimo ad insaputa della coinquilina ha iniziato a prenderla in giro con Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia. Dopo le continue prese in giro pare che i tre concorrenti siano stati rimproverati dagli autori del Grande Fratello Vip.

Lucia derisa da Renato, Nicolò e Blu

Da quando Renato ha deciso di interrompere l'amicizia speciale con Lucia, il concorrente napoletano ha iniziato a prenderla in giro con Nicolò e Blu.

Nel dettaglio, la ragazza quando era chiusa nel monocale aveva chiesto a Renato di avvicinarsi in quanto sentiva la sua mancanza e quindi voleva sentire il suo profumo seppur attraverso la porta. Da quel momento Biancardi e gli altri concorrenti si sono lasciati scappare delle frasi fuori luogo sul profumo dell'ex volto di Temptation Island. Ma non è tutto perché nella giornata di sabato, gli spettatori del reality show hanno notato che ogni volta che Lucia passa davanti a Renato, quest'ultimo fa il verso dei conati mentre Nicolò e Blu ridono anziché prendere le distanze.

GFVip: l'intervento degli autori

In seguito alla denuncia dei numerosi utenti del web sull'atteggiamento di Renato, Nicolò e Blu, pare che gli autori del GFVip abbiano deciso di intervenire.

Nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, chi era sintonizzato su Mediaset Extra ha sentito proprio il musicista campano affermare che non devono più fare il verso dei conati quando passa Lucia.

Inoltre lo stesso Renato ha informato Blu di evitare ogni tipo di presa in giro nei confronti dell'ex volto di Temptation Island.

La reazione degli utenti del web

Su X, gli utenti hanno espresso un parere contrastante sul richiamo degli autori nei confronti di Renato, Blu e Nicolò. Un utente ha affermato: "Era ora che qualcuno intervenisse". Un altro utente aggiunto: "Ma che razza di uomo è Renato che prima si avvicina a Lucia sotto le lenzuola e poi la prende in giro con i suoi amici di merenda?". Tra gli utenti c'è chi ha punzecchiato il musicista in quanto padre: "Certo il tuo atteggiamento è veramente costruttivo avendo una figlia che ti guarda da casa". Tuttavia c'è anche chi ha ha criticato Lucia: "Non facciamola passare per vittima, vi prego".