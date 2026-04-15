Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi non ha gradito un applauso di Lucia Ilardo poiché ha pensato che fosse contro di lui. Dunque al termine della diretta ha chiesto alla gieffina di non rivolgergli più la parola: "Stai lontana da me". Nel momento in cui l'ex volto di Temptation Island ha cercato un chiarimento con il musicista campano, quest'ultimo ha ribadito la sua posizione.

Renato perde le staffe con Lucia

Durante la puntata del GFVip, Lucia ha fatto un applauso durante un intervento di Selvaggia Lucarelli.

Renato pensando che fosse contro di lui è andato su tutte le furie e terminata la diretta ha chiesto alla gieffina di non rivolgergli più parola. Nonostante Lucia abbia più volte ribadito che non si trattava di un applauso per andare contro di lui, il concorrente campano non ha sentito ragioni: "Con te non voglio parlare, sei cattiva". La ragazza ha chiesto perché, ma il musicista ha detto di non avere alcuna voglia di tornare sempre sulle stesse questioni: "Non voglio più avere niente a che fare con te, non sei una persona affidabile. Non voglio più parlare con te, fai conto che io qui dentro non esistessi. Il tuo atteggiamento mi condiziona".

Lucia ha spiegato di non avere applaudito alle parole dell'opinionista, ma il riferimento era ad un altro argomento.

Dal canto suo Renato ha riferito di essersi già ricreduto una volta sulla gieffina, ma ora non torna più indietro e se fosse stato per lui l'avrebbe nominata da qui alla fine del reality show: "Ho sempre messo le cose in chiaro. Ora prendi questo tuo bel sorriso e stai lontana da me perché con te non voglio più avere nulla a che fare".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'atteggiamento di Lucia e Renato.

Un utente ha affermato: "Lucia deve smetterla di umiliarsi in quel modo con Renato". Un altro utente ha commentato: "Ma seriamente Lucia sta correndo dietro a Renato?". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Ma che problemi ha lei? Lui non vuole più sentirla parlare e lei lo rincorre per tutta casa".

Tra gli utenti c'è chi ha parlato di un rapporto malsano: "Questo è un rapporto tossico a tutti gli effetti". Un altro spettatore ha affermato: "Renato non sa più come allontanare Lucia". Infine c'è chi ha affermato: "Se Lucia sapesse tutto ciò che dice Renato di lei alle sue spalle non andrebbe a rincorrerlo per tutta la casa per un chiarimento".