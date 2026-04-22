Oggi, 22 aprile, Ilary Blasi svelerà l'esito del televoto che è stato aperto venerdì scorso e che vede contrapposte tre concorrenti del Grande Fratello Vip. A poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, 877 utenti hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free e il 61,80% ha votato per dare l'immunità ad Adriana Volpe. Con il 6,73%, invece, Paola Caruso risulta la principale candidata alla prossima eliminazione.

Le percentuali a poche ore dalla diretta in tv

In questi giorni i fan del GFVip hanno votato per decidere chi rendere immune e chi candidare all'eliminazione tra le tre concorrenti che sono in nomination.

Il 61,80% degli 877 utenti che hanno partecipato al sondaggio di GF Forum Free, ad esempio, vorrebbe mandare avanti Adriana, che infatti è saldamente al primo posto in classifica.

Anche se è amatissima dal pubblico del reality, in questa votazione online Alessandra è ferma al 31,47% e sembrerebbe avere poche chance di superare la coinquilina Volpe.

Con il 6,73%, infine, Paola sarebbe la principale candidata al televoto che sarà aperto stasera (22 aprile) e che porterà all'eliminazione definitiva di un protagonista nella prossima puntata.

Pochi consensi per Paola Caruso

I risultati provvisori del sondaggio di Reality House sul televoto in corso, sono in linea con quelli di GF Forum Free.

Adriana è in testa con il 77% (405 voti su 524 totali), poi c'è Alessandra con il 19% (98 voti) e Paola è ultima con il 4% (21 voti).

Stando a tutti questi numeri, il 22 aprile potrebbero essere ufficializzai i seguenti verdetti: immunità per Adriana e nomination diretta per Paola (che andrebbe a sfidare i concorrenti più nominati in un nuovo televoto eliminatorio).

Le anticipazioni della nuova puntata del GFVip

Il 22 aprile al GFVip accadrà di tutto: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Ilary Blasi proverà a fare chiarezza sugli scontri che ci sono stati negli ultimi giorni, a partire da quello accesissimo tra Alessandra e Renato.

Non mancheranno gli approfondimenti sull'avvicinamento tra Lucia e Raul, ma anche sulla prima settimana da finalista di Antonella.

Nel corso della serata ci sarà l'esito del televoto che darà l'immunità alla concorrente più apprezzata e candiderà all'eliminazione la meno votata.