Il 10 aprile andrà in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip e uno tra Marco Berry e Lucia Ilardo andrà di diritto in nomination. I risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free svelano che il mago è stato salvato dal 61,12% dei 402 utenti che hanno partecipato a questa votazione fino ad ora. La ragazza che ha un flirt con Renato Biancardi, invece, venerdì prossimo potrebbe finire a rischio eliminazione (solo il 38,88% dei voti per lei).

Le prime percentuali online

Anche in questi giorni i fan del GFVip dovranno rispondere alla domanda "chi vuoi salvare?" e il 10 aprile sarà svelato il risultato di un televoto che decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Nel corso della settima puntata le donne del cast hanno nominato Marco e gli uomini hanno optato per Lucia: fino a venerdì sera, dunque, ci sarà un testa a testa tra questi due inquilini della casa.

Quando mancano circa 48 ore al verdetto su Canale 5, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 402 utenti e il 61,12% ha salvato Berry.

Ovviamente il restante 38,88% ha votato per Ilardo, ma se le percentuali dovessero rimanere queste a rischio ci finirebbe la giovane ex protagonista di Temptation Island.

Ibiza Altea eliminata dal GFVip

Prima di chiedere ai concorrenti di fare le nomination, l'altra sera Ilary Blasi ha svelato l'esito del televoto che era stato aperto nella puntata precedente del GFVip.

La prima ad essere salvata è stata Antonella, che per tutta la settimana aveva dominato i sondaggi con numeri piuttosto importanti.

Il verdetto finale ha sorpreso sia i concorrenti che i telespettatori: ad essere eliminata è stata Ibiza, tra i personaggi più discussi di quest'edizione del reality Mediaset.

Tensioni e confronti in diretta

Nella puntata del GFVip che è andata in onda martedì sera non sono mancati gli scontri.

Alessandra, Francesca, Antonella e Paola sono state messe a confronto nella prima parte della diretta, ma Ilary Blasi non è riuscita a fargli fare pace.

Anche tra Lucia e Renato c'è stato un vivace battibecco e, stando a quello che si sono detti, dovrebbero aver messo un punto al loro breve flirt all'interno della casa più spiata d'Italia.